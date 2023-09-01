1周緊急停水4次 八德人罵聲連連

桃園市八德區介壽路長期施作捷運綠線工程，周邊還有多處汙水下水道接管工程在推展，不僅影響交通甚鉅，上周還發生水管破裂緊急停水4次的窘境；對此，桃園市府捷工局長劉慶豐昨天允諾將「上緊螺絲」，中央單位也回應施工黑暗期過後，將會優先汰換該區老舊管線。

市議員楊朝偉昨天邀捷運工程局到八德向里長們說明綠線GC02段工程進度，大福里長呂學昌在會中忍不住開砲，抱怨介壽路沿線常有捷工局或水務局施工單位挖破自來水管，停水戶數動輒上千。

呂學昌直言，介壽路沿線光是上周就緊急停水4次，修復又要半天時間，民眾無水可用，罵聲連連，突發停水不是最近才有；也有里長透露自家抽水馬達曾因抽不到水空轉燒壞，但求償無門。

捷工局官員會中解釋，有時是管線實際埋設情況與原先設計圖規範位置有出入造成，已盡力避免，或是管線老舊、壓力不穩等原因造成，且爆管位置剛好臨近工區，現場監工巡邏發現通報自來水公司，就被水公司解釋成施工不當造成緊急停水，著實無奈。

捷工局長劉慶豐說，雖然並非所有自來水管線破裂都與捷運工程有關，但工程曾挖破管線也是不爭事實，已加強現場監工，要求承包商「上緊螺絲」；水務局長劉振宇表示，契約明定廠商挖破管線會扣點扣錢，廠商施工都格外小心，近期不曾聽聞挖破管線情事。

自來水公司桃園服務所指出，有些爆管不是在工區，但因為工程重車頻繁出入，路面和管線禁不起反覆重壓而爆管。

自來水公司也說明，接獲停水事故都會立即派員搶修，盡量在1天之內完成復水；未來待捷運工程告一段落，水公司會著手調查八德介壽路，優先汰換爆管熱點的老舊管線。