南寮風箏賽場廢棄物調查出爐 綠議員：證實沒有大秘寶

新竹市府今天公布南寮風箏賽場表層廢棄物的行政調查結果。民進黨新竹市議員劉康彥說，調查結果證實沒有大秘寶，是新竹市長高虹安想把風箏賽場操作成人謀不臧的政治考量。

對於劉康彥的說法，市府指出，經查南寮風箏賽場表層確實有發現廢棄物，對於市議員所提觀點，市府無回應。

新竹市府今天發布新聞稿表示，風箏賽場啟用多年，經查閱過去工程相關資料，初步調查表層廢棄物可能產生原因包括原址設施敲碎回填、使用漁港南側堆置淤土但未過篩、施工廢棄材料未清運離場，以及開放場域遭私自丟垃圾。

劉康彥今天向中央社記者表示，之前就在臉書Facebook分析表層廢棄物原因，包括原址設施物依契約規範允許施工廠商敲碎回填，或是有民眾擅自丟棄等。

劉康彥說，竹市府產業發展處公布的調查結果，正好證實沒有大秘寶，是繼新竹棒球場之後，高虹安想將風箏賽場操作成上下圖利、人謀不臧的建設，純粹是政治考量。

產發處表示，南寮風箏賽場今年3月、6月經台灣民眾黨新竹市議員宋品瑩及新竹市重大公共工程品質監督小組會勘發現表層有廢棄物後，市政辦理表面整理及草皮覆植等改善工作，同時查閱相關文書及契約等資料展開行政調查檢討。

產發處表示，南寮風箏賽場啟用多年，經查閱以往工程卷宗、圖說、計畫書、施工照片及公文紀錄等資料，初步調查表層廢棄物可能產生原因有4個。

產發處說，原址為廣場、人行道、排水溝等，興建風箏賽場時是規範將既有設施物原地敲碎後回填；現場使用南寮漁港南側的堆置淤土，內夾雜部分海底垃圾、遭偷倒的廢棄垃圾等，但興建時卻未編列經費要求廠商過篩。

產發處說，另外，風箏賽場施工後未依契約規定將相關廢料等物清運離場；最後，因南寮風箏賽場為開放場域，曾發生偷倒垃圾或歷年舉辦各式活動時遺留垃圾。

市府表示，施工廠商已查無相關運棄離場照片，願依約負擔相關清理費用；監造單位當時未能及時發現廠商施工遺留施工材料，或未將相關物品清除就覆土種植草皮情事，市府將依約追償清理費用及處以懲罰性違約金。

產發處說明，將依當時契約中為何沒有編列漁港南側淤土的過篩經費，由政風處調查是否涉行政疏失，並訂定相關管理標準作業流程（SOP），未來也會定期檢討實施大規模草皮維護，以提供遊客舒適安全的遊憩場域。