桃園本土登革熱再+2…有台南旅遊史 駐足熱區多孳生源

桃園市登革熱疫情持續升溫，衛生局今午再公布新增2例本土登革熱個案，累積5例。新增2名個案於8月中旬潛伏期間都有台南市旅遊或居住史，8月25日發病。防疫人員在這2名本土登革熱個案駐足熱區範圍，查獲閒置地下室布滿雜物積水、廢棄輪胎箱、戶內盆景積水等孳生源。

衛生局提醒民眾，盡快檢查所屬區域及家戶內外積水容器及戶外菜園，落實「巡、倒、清、刷」，各公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高處1萬5000元罰款。如果在衛生局劃定的個案熱區範圍查獲病媒蚊幼蟲，會加重處罰，請民眾務必共同防治疫情。

衛生局呼籲暑假結束，南下北返的民眾請留意自身健康，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，民眾應自主就醫通報，確診且符合通報時效，可獲得2000元防疫獎勵金。

衛生局提醒由東南亞國家返國，或有外縣市旅遊或居住等風險活動，於返家後近2周內，務必留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫，或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，除可協助衛生單位爭取防疫時效外，也可領取通報獎金，相關資訊可至桃園政府衛生局網站查詢。