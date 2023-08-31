新竹南寮風箏賽場挖出廢棄物 行政調查出爐揪4原因

新竹漁港的南寮風箏賽場今年初經議員會勘發現表層有廢磁磚、混凝土殘塊等廢棄物，竹市府今公布行政調查結果說明埋藏廢棄物可能4大原因，分別為原址設施物打除回填、使用漁港南側堆置淤土未過篩、施工後未依契約規定將相關廢料等物清運離場與開放場域遭私自丟棄傾倒垃圾，將依約向廠商追償清理費用及處懲罰性違約金。

市府產發處指出，風箏賽場啟用多年，遊客使用度高，部分區域及出入口處因踩踏密集，造成草皮枯死土層裸露，今年3月與6月發現部分區域表層有廢棄物，市府立即辦理表面整理及草皮覆植等改善工作，同時查閱案卷文書及契約等資料行政調查檢討。

產發處今天說明已完成風箏賽場土層裸露處表層清理、覆植草皮作業，經查閱以往工程卷宗、圖說、計畫書、施工照片及公文紀錄等資料也完成初步行政調查檢討工作。

為何南寮風箏賽場埋有廢棄物？可能原因有風箏賽場現址在工程前原址為「廣場、人行道、道路、排水溝及既有土丘等」，經查閱風箏賽場工程圖說，規範其既有設施物原地敲碎後回填，故於底層可發現原設施破碎物，且該工程是使用漁港南側堆置淤土，當時未要求廠商過篩，可能是原本漁港淤土就已夾雜部份廢棄碎磚瓦、垃圾等。

此外，施工後未依契約規定將相關廢料等物清運離場也是原因之一，經比對現場表層廢棄物與當時風箏賽場施工所用骨材、廢料雷同；市府也研判因當地屬於開放場域供自由使用，過去曾發生偷倒垃圾廢棄物情事，辦活動時也有可能遺留垃圾。

市府表示，經約談施工廠商及監造單位，施工廠商表示，工程完工至今已數年，對於當時因工程需要鋪築施工便道及魚鱗天梯扇形廣場所遺留施工廢料未清除，已查無相關運棄離場照片，惟願依約負擔相關清理費用。

針對風箏賽場監造單位，當時未能及時發現廠商施工遺留的施工材料，或施工鋪築墊料未清除即覆土種植草皮情事，市府表示將依約追償清理費用及處以懲罰性違約金。