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防長期霸占停車格 桃園青埔11條路9月1日起路邊停車收費

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供

桃園市中壢青埔地區發展迅速，居民增加，停車需求也變多，交通局為提升停車周轉率，明（9月1日）起11條路段將實施路邊停車收費，呼籲民眾留意。

青埔地區除了高鐵桃園站附近商圈因遊客眾多經常一位難求之外，近年建案陸續完成，外來人口大量移入，社區大樓周邊停車需求也大增，但路邊停車格長期建案廣告車占用、民眾以車換車占地等情屢見不鮮，公有地幾乎淪為私人專屬車位，引發不少爭議，不時會發生民眾為了爭搶車位吵架，還勞師動眾請里長或警方協調。

桃園市交通局評估後，決定增加青埔地區路邊收費停車範圍，新增收費路段有11條，共825個車格，收費時段為平日（周一至周五）上午8時至下午6時，計價方式為每小時20元，以半小時計價。

交通局表示，畫設收費停車格的計畫與地方溝通已久，過程中確實有一些反對聲音，但為了公眾利益及絕大多數民眾的意見，經過一年多的規劃及預告才決定實施，希望收費能提高青埔地區路邊停車格周轉率，一來避免紛爭產生，二來盼減少違停亂象。

交通局指出，此次規畫收費路段包括中壢區青溪路一段（青松街至青雲路）、青商路（青溪路一段至青埔路二段）、文發路（洽溪路至文德路）、文德路（高鐵南路二段至文興路）、永信路（領航北路二段至高鐵南路一段）、領航南路一段（高鐵南路二段至文德路）、洽溪路（青埔路一段至公園路二段）、高鐵北路二段（青昇路至大成路一段）、林森路（皓東街至執信一街）與大園區致善路一段（領航南路一段至高鐵南路一段）及致善路二段（高鐵南路一段至領航北路三段）等地，呼籲民眾多加留意。

桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供
桃園市青埔地區11條路段新增路邊停車收費規範，辦法明天上路。圖／桃園市交通局提供

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