反龍科自救會反迫遷抗爭 藍議員要張善政講公道話

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫，龍潭八德段反龍科擴大土地徵收自救會居民今天上午召開反對家園迫遷抗爭，藍綠民代到場聲援表態相挺「與居民站在一起」，國民黨市議員徐玉樹表示，呼籲市長張善政應站在大家長身分，為鄉親講公道話，龍科擴大將密集住戶範圍剔除，朝少人居住地方規畫。

行政院推動竹科龍潭園區第3期擴建計畫徵收159公頃土地，7月間首次公聽會，引發居民反對迫遷抗爭，多數居民批評和要求縮小龍科擴大範圍，龍科三期擴大計畫，其中徵收私人土地達88%，影響160多住戶、約3000多人，八德段反龍科擴大土地徵收自救會居民發起「反對家園迫遷」抗爭，國民黨立委呂玉玲、市議員劉熒隆及徐玉樹、民進黨市議員張肇良均到場聲援相挺。

呂玉玲表示，所有居民反對迫遷的心聲，就是告訴政府不要強迫徵收用地，她要求國科會針對龍科三期擴大重新評估用地範圍，找出雙贏選項，避開住宅區，不要官逼民反爭議不斷，是大家所不樂見。

劉熒隆表示，他的立場與居民一樣，反對不公不義的徵收案，包括居住、就學正義及環境保育，光就居住正義要徵收範圍，影響居民數千人生活聚落改變，用如此粗暴方式，連興辦計畫都寫得不清不楚，這是什麼徵收案，這只是強迫居民改變生活，他與居民一樣絕對堅持反對。

張肇良表示，所有鄉親反對徵收的訴求很清楚，在中央政府龍科擴大徵收案還不明確下，居民充分表達不願土地徵收的心聲，中央、地方及竹科都了解，在確定土地徵收範圍前，他會與大家站在同一線上，將不願被徵收搬遷的心聲充分向竹科管理局表達出去。