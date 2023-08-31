前朝運用都更基金挨批淪小金庫 高虹安宣布3大改革方針

新竹市公共停車場作業基金與都市開發暨更新基金近年支用受到民代關注，都更基金還曾挨批淪為首長小金庫。對此，新竹市長高虹安今天宣布基金使用3大改革方針，包含「嚴格管控舉債與基金財務狀況」、「落實追加預算府內流程」與「檢討並修正都更基金之使用」，希望逐步讓新竹市的財政重回正軌。

竹市府近年為了興辦前瞻核定的7座停車場工程，須負擔自籌款10.41億元，市府交通處考量停車場基金每年度營運賸餘無法滿足逐年增加的預算需求，需舉債因應，去年底長期債務舉借數為5.5億元，由於還有其他停車場工程，今年預計再舉借3.53億元。

新竹市都更基金2018年至2022年間基金辦理超支併決算數案件逐年增加，審計室決算審核發現，都更基金去年辦理超支併決算案件更占原法定預算的95.52%，整體以申請超支併決算或補辦預算方式辦理金額計2億5829萬餘元，超出原編預算1.44倍。

審計室更直指，包括消防局、教育處、城市行銷處等業務本應分屬其行政支出，或是該機關單位公務業務經費支應範疇，但新竹市卻以辦理地區環境改善計畫，或改善增建都市開發公共設施為由，申請以超支併決算或補辦預算方式動支都更基金經費。

高虹安獲悉後責成秘書長張治祥6月21日召開跨局處會議，經盤點後發現，新竹市財政存在「債務名列全國非六都前茅，被財政部列為應加強控管債務之縣市」、「包括公共停車場作業基金與世博台灣館產創園區作業基金等基金財務狀況堪慮」、「過度辦理超支併決算有規避議會監督情事」及「都更基金不當使用」4大問題。

高虹安並指示，去年於都更基金設立宗旨「辦理都市開發建設及更新事業業務範圍」，及該基金收支保管及運用自治條例第4條基金用途未合的相關案件，其所支用的預算，將以第二預備金或各局處相關財源支應，並歸墊都更基金。

市府說明，未來將嚴格管控舉債與基金財務狀況，嚴守財政紀律，責成各基金於編列年度預算前應參酌以前年度計畫執行情形及當年度應優先辦理計畫，於符合各基金收支保管及運用自治條例，妥為規畫編列，避免擴大舉債、穩健財政；凡追加預算達一定比例或巨額工程流標達三次以上，都需進行專案報告。

「依法行政為政府施政最基本的守則。」市府強調，過去外界認為前市府似乎將都更基金當成首長小金庫恣意使用，並以超支併決算方式，規避議會監督，未來市府定恪遵各基金收支保管運用條例的規定，避免再發生類似疏失。