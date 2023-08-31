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配合A7站區段徵收工程 桃園龜山這4天各停水7小時

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台水配合「機場捷運A7站區段徵收管線臨遷工程」，桃園市龜山區舊路里約214戶預計9月將有4天進行施工停水。本報資料照片
台水配合「機場捷運A7站區段徵收管線臨遷工程」，桃園市龜山區舊路里約214戶預計9月將有4天進行施工停水。本報資料照片

台灣自來水公司第二區管理處配合「機場捷運A7站區段徵收管線臨遷工程」，預計9月將有4天進行施工停水，影響範圍主要是桃園市龜山區舊路里約214戶，桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局表示，這次停水區域為龜山區舊路里振興路596至1190號、東舊路街等沿線巷弄。停水時間為9月2日、9月9日、9月16日、9月30日的上午12點30分至晚間7點30分。

經發局表示，恢復供水後，如仍無水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 機場捷運 桃園 區段徵收

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