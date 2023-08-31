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租屋實價登錄新制9月上路 竹市提醒登錄不實要罰5萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
行政院公告「租賃住宅市場發展及管理條例」新制將於9月上路，新竹市政府地政處提醒包租業轉租案件，應依法申報登錄租金資訊，若資訊不實最重可處5萬元罰鍰。 記者張裕珍／攝影
行政院公告「租賃住宅市場發展及管理條例」新制將於9月上路，新竹市政府地政處提醒包租業轉租案件，應依法申報登錄租金資訊，若資訊不實最重可處5萬元罰鍰。 記者張裕珍／攝影

行政院公告「租賃住宅市場發展及管理條例」新制將於9月上路，新竹市因為大專院校多，租屋需求龐大，市府地政處今天特別宣傳最新法令，提醒包租業轉租案件，應依法申報登錄租金資訊，並對外提供查詢，如資訊不實，最重可處5萬元罰鍰。

竹市府地政處指出，9月1日施行的「租賃住宅市場發展及管理條例」修正條文重點為包租業和房客簽訂的轉租契約，會納入實價登錄資訊，包租業應於轉租後30日內申報實價登錄，其租金等資訊將對外提供查詢；包租及代管業現行按季申報，也調整縮短為訂約後30日內提供租賃住宅相關資訊。

新制內容也要求租賃住宅服務業不管是包租、轉租或代管，若有新訂、異動、終止契約等情形，都須於契約變更30日內向市府申報提供相關資訊。市府地政處說明，新制可讓民眾更了解合理租金，強化機制據以辦理，落實租屋市場價格與資訊透明。

市長高虹安說，新竹市轄區內有科學園區與清大、交大等5所大專院校，移入許多外來就業人口與學生族群，租屋需求大；此次修法促進租金資訊透明化，市府也會落實辦理，租客可藉由實價登錄資訊了解周邊合理租金範圍，讓住宅租賃市場更加健全。

目前新竹市社會住宅包租代管計畫由市府都發處執行，2019年開辦迄今媒合約1057戶，預計在今年開辦的第4期計畫有700戶已完成發包，未來將配合修正條例辦理申報，提供民眾社會住宅租賃與轉租案件實價登錄成交資訊，掌握租屋市場交易行情。

市府地政處提醒，9月起新制實施後，租賃實價登錄全數採新申報書格式以新系統「不動產成交資訊及預售屋資訊申報網」https://vlir.land.moi.gov.tw申報；包租代管資訊案件也要記得上「包租代管資訊系統」https://clir.land.moi.gov.tw/CAP申報，以免受罰。

社會住宅 實價登錄

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