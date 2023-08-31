反對龍潭科學園區擴徵用地 居民誓死抗爭 竹科局：評估調整範圍

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫，龍潭八德段反龍科擴大土地徵收居民自救會今天上午舉辦反對家園迫遷抗爭行動，竹科管理局表示，竹科會尊重居民意見，並審慎評估徵收範圍是否有調整方案，最終會做出符合居民要求及產業需求的方案。

龍潭區八德段反龍科擴大土地徵收居民自救會，發起「反對家園迫遷」抗爭，龍科三期擴大計畫159公頃，其中88%徵收私人土地，影響160多住戶、約3000多人，居民聚集抗爭反對房子被強徵收拆遷，表達「誓死抗爭到底」，藍綠民代到場聲援，竹科管理局作出回應。

竹科管理局表示，居民針對龍科擴大徵收案的意見表達，該局會持續與居民溝通了解，並依據居民意見，進行慎審評估，目前主要是集合住宅居民，尤其是居民較多的社區，大多數居住很久，對居住環境有親切感，對徵收案有疑懼。