解決市政痛點 高虹安啟動「場域驗證服務合作計畫」

新竹市長高虹安上任後勾勒安居科技智慧城市的願景，為建立市府與民間跨域合作的媒合機制，宣布竹市府8月啟動「新竹市智慧城市場域驗證服務合作計畫」，採取「民間提案」及「公部門出題」的雙向模式，提供產業界驗證科技應用技術的場域，並進行相關行政輔導，盼藉由資通訊科技解決各項城市痛點。

高虹安說，新竹市政府推動各項智慧城市的建設方案，陸續有具體成果，例如擴展新竹市數位市民整合服務平台服務類型，包含凍卵療程、凍卵管理費、AMH抽血檢驗、發展遲緩兒童早期療育補助及資格審查、機車排氣定期檢驗簡訊通知、公有停車場月票線上登記等項目，民眾都可線上申辦。

此外，市府也於今年頒布「新竹市政府資料交換共通標準作業原則」，促進市府單位彼此系統間的資料交換及流通共享，有效推展數位整合應用服務，現在更推出場域驗證服務合作計畫，讓產、官、學、研四方合作，促進產業技術創新的具體實現。

竹市府最新啟動的「新竹市智慧城市場域驗證服務合作計畫」，不少國外城市治理都已在執行類似計畫，由政府提供場域、企業負責技術驗證，藉由產業界的創新想法與新興技術替公部門的服務升級，不僅創造雙贏局面，也能強化智慧城市治理。

行政處長吳皇昇進一步說明，場域驗證服務合作計畫採「民間提案」及「公部門出題」雙向提案模式，公部門出題部分將陸續公開新竹市業務困境題目，徵求提案類型包含智慧照護、智慧教育、智慧經濟、智慧交通、創新創業、智慧政府與市民、智慧環境、智慧醫療、智慧生活及智慧文化與觀光等面向。

市府會評估民間提案內容的應用情境、創新特色、場域需求及落地可行性，並提供智慧應用的驗證場域，使智慧化服務更貼近市民需求，提升整體成效。新竹市智慧城市場域驗證服務合作計畫相關文件已公告於新竹市智慧城市主題網首頁媒合專區https://icity.hccg.gov.tw/，歡迎產、學、研各界共襄盛舉。