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桃園最難玩？ 市府推網路旅遊節目打破刻板印象

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖為桃園特有的梯田公園。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖為桃園特有的梯田公園。圖／市府提供

桃園長期被視為「最難玩城市」，市府為打破刻板印象，在「桃園事」YouTube頻道開播網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，10集節目將探索多處桃園祕境，包括有千年藻礁的海客文化、大溪第二個過年的「大溪大禧」遶境等，帶領觀眾一探桃園的多元文化與生命力。

「趣桃Chill嗨嗨」於首集節目前進龍潭客家茶園，尋找聞名全球的東方美人茶，直擊冠軍茶的生產基地，實際體驗製茶過程，節目也安排前往台灣客家茶文化館，瞭解臺灣茶行銷全球的軌跡，並品味六國茶香，由專業的調茶師講解茶具、茶葉、泡茶及品茶。

新聞處表示，後續節目內容也將引領觀眾一同探討桃園的特色文化，例如桃園濱海獨特的海洋客家文化；大溪第二個過年關聖帝君聖誕慶典「大溪大禧」遶境活動，展現當地陣頭共襄盛舉，以虔誠信仰結合精彩演出的精彩時刻；龍岡魅力金三角是台灣唯一融合滇、緬、泰族裔特色地區，揭露戰時記憶並體驗雲南少數民族的特色美食與打歌文化。

新聞處表示，桃園擁有豐富多元的人文樣貌，包括閩南、客家、原住民族與新住民族等多元族群，在生活方面也有廟宇、品茶、眷村及埤塘等多樣文化，節目以全新活潑有趣的視角，走訪桃園的各個角落，深入體驗桃園的美景與人文。「趣桃Chill嗨嗨」從9月1日起至10月27日，每周五在「桃園事」YouTube頻道更新影片，歡迎民眾上網觀賞。

桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖為桃園特有的梯田公園。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖為桃園特有的梯田公園。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖為桃園沿海美景。圖／市府提供
桃園市政府推出網路節目「趣桃Chill嗨嗨」，由食尚玩家主持人謝雨芝Dora主持，帶領觀眾探索桃園祕境。圖為桃園沿海美景。圖／市府提供

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