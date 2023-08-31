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苗縣環保局「以功代金」支票推環保祭祀 禮炮機可洽借

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局辦理中元普度祭拜，除使用功德金支票代替燃燒紙錢，也使用環保禮炮機取代傳統燃炮，藉此呼籲民眾與環保局一同以功代金，將購買紙錢費用透過四大超商平台捐助給社福及弱勢團體，響應環保祭祀同時助人。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局辦理中元普度祭拜，除使用功德金支票代替燃燒紙錢，也使用環保禮炮機取代傳統燃炮，藉此呼籲民眾與環保局一同以功代金，將購買紙錢費用透過四大超商平台捐助給社福及弱勢團體，響應環保祭祀同時助人。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣環保局響應中央「以功代金」的環保政策，特別製作功德金支票供民眾作為祭祀之用，民眾在支票上填寫受贈單位及善款金額後，可到鄰近四大超商多功能事務機捐款，取得的收據可併同功德金支票一起焚化，取代傳統燃燒大量紙錢的習俗，目前縣內已有頭份義民廟及造橋慈聖宮配合推廣提供民眾索取，或上環保局網站下載電子檔印出使用，將焚燒大量金銀紙的傳統以做功德的方式進行。

昨天中元普度，苗栗縣環保局隨俗辦理祭拜儀式，除使用功德金支票代替燃燒紙錢，也使用環保禮炮機取代傳統燃炮，除了維護周遭環境品質，也藉此呼籲鄉親與環保局一同以功代金，將購買紙錢的費用，透過四大超商平台捐助給社福及弱勢團體，既響應環保祭祀，同時也能幫助他人，一舉兩得。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，紙錢焚燒不但會產生大量二氧化碳、高溫和煙塵（PM2.5），也會釋放出一氧化碳、苯、甲苯等有害呼吸道的揮發性物質，同時容易引起火災，因此請民眾奉神祭祖時，多配合環保友善祭祀措施，誠心不會打折，做善事同時也能兼顧生活環境品質與個人健康。

環保局表示，焚燒紙錢是傳統民俗習慣，國人在短時間內或許不易改變觀念與做法，但為維護良好空氣品質，仍請民眾祭祀時能配合環保局紙錢集中焚化、紙錢減量燃燒政策，以減少空氣汙染，提升環境品質，共同努力維護苗栗縣的空氣品質，民眾、寺廟如有紙錢集中焚化相關問題或需借用環保禮炮機，可撥打環保局聯絡電話037-558558分機214洽詢。

苗栗縣環保局辦理中元普度祭拜，除使用功德金支票代替燃燒紙錢，也使用環保禮炮機取代燃炮，藉此呼籲民眾與環保局一同以功代金，將買紙錢費用透過四大超商平台捐給社福及弱勢團體，響應環保祭祀同時助人。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局辦理中元普度祭拜，除使用功德金支票代替燃燒紙錢，也使用環保禮炮機取代燃炮，藉此呼籲民眾與環保局一同以功代金，將買紙錢費用透過四大超商平台捐給社福及弱勢團體，響應環保祭祀同時助人。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局辦理中元普度祭拜，除使用功德金支票代替燃燒紙錢，也使用環保禮炮機取代燃炮，藉此呼籲民眾與環保局一同以功代金，將買紙錢費用透過四大超商平台捐給社福及弱勢團體，響應環保祭祀同時助人。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣環保局辦理中元普度祭拜，除使用功德金支票代替燃燒紙錢，也使用環保禮炮機取代燃炮，藉此呼籲民眾與環保局一同以功代金，將買紙錢費用透過四大超商平台捐給社福及弱勢團體，響應環保祭祀同時助人。圖／苗栗縣環保局提供

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