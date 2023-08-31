竹市143歲「蘇氏節孝坊」首次清潔加固 古蹟風華再現

位於新竹市湳雅街的市定古蹟「蘇氏節孝坊」，牌坊長年在戶外日曬雨淋，柱體已有明顯垂流的深黑色水漬，且遭受地衣、綠藻等生物性侵襲造成石材風化，為維護古蹟本體，市府委託古蹟修護專業團隊，進行牌坊石材表層非破壞性的清潔維護，已於日前完成，為牌坊建成143年來首度清洗並進行加固，卸除百年汙垢後，古蹟風華再現。

文化局表示，「蘇氏節孝坊」清潔維護方法以不損傷古蹟本體材質為原則，並以人力手工維護為主，首先使用低於20bar壓力的純水水柱整體沖洗，再針對局部特定髒污使用對應的溶劑濕敷去除，全程皆使用不與花崗岩產生化學反應的溶劑處理，並以抗蝕的矽質加固層強化了石材表面的抗風化能力，亦能延緩微生物生長覆蓋的速度，清洗維護工期長達1個半月。

文化局說，每年皆向文化部文化資產局爭取經費辦理「新竹市文資防護專業服務中心」，委託專業團隊針對竹市古蹟歷史建築，進行每年8次的巡察訪視工作，除了定期巡查古蹟外觀外，還會定期與所有權人、管理人與使用人訪談了解古蹟使用情形等，掌握文化資產的整體狀況。

文化局表示，蘇氏節孝坊建於1880年，為表揚吳國步妻子蘇氏的事蹟而建，由於位置偏遠，保存也最完整。吳國步為淡水廳儒士例贈文林郎，在淡水廳築磚石城時曾出錢出力，是當時士紳之一，可惜英年早逝，其妻蘇氏矢志守寡，享年74歲。