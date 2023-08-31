離岸風力海纜上岸廊道衝擊漁場 苗縣府要求漁權優先

經濟部核定離岸風力海纜上岸共同廊道，並要求業者協調溝通，苗栗縣縣政府今天強調立場，因廊道衝擊竹南、後龍外海定置漁場，業者申請籌設時，將優先考量保障漁業權。

經濟部今年3月公告離岸風力發電區塊開發共同廊道，其中，苗栗縣設竹南、後龍、通霄、苑裡4個廊道，最近引發地方反彈，認為核定前沒有與地方溝通，許多漁民擔心衝擊漁獲，引發反彈，立委陳超明最近邀集開會表達心聲，縣府今天表示如果離岸風電業者申請籌設，將會爭取漁民權益。

縣府今年委託規畫報告，指出竹南龍鳳漁港外海定置漁場，2020年漁獲約178噸，但2018年、2019年分別有405噸、401噸，尤其是藍圓鰺、白帶魚更是明顯，表示海流方向與流速可能發生改變，並疑與離岸風場大型基座有關，確切原因待後續相關研究。

此外，規畫報告並建議在後龍鎮公司寮漁港外海人工魚礁西南方水域，設立定置網漁業權區兩組漁場，水深15至45公尺間，調查分析易形成魚道，主要漁獲白帶魚、竹筴魚等，每年9月1日至隔年6月30日漁期。

縣府指出，廊道可能衝擊竹南外海的漁場，及規畫的後龍外海漁場，因經濟部公告廊道時，要求如果涉及漁業權區、人工魚礁及保護礁禁漁區，及廊道鄰近漁港設施等，業者申請時，必須與地方政府、團體或組織協調溝通，縣府的立場會嚴格把關。