減法建設！竹北市拆除老舊水泥公布欄要提升市容

竹北市中正西路上、市公所前2座水泥公布欄，因年久失修、使用效果不彰，加上公布欄設置地點占據部分停車空間，亦影響行人視線與通行，竹北市長鄭朝方責成公所相關業務團隊評估，並決議進行拆除還路於民，使用路人通行更加順暢。

市長鄭朝方表示，關於老城區的建設，最難的就是在既有的框架下做改變，而水泥公布欄使用迄今已達35年，公布欄主體老舊維護不易，加上公告訊息空間不足，張貼則數受限下，效果不如預期，市公所在8月底進行評估，旋即完成拆除作業。

竹北市公所行政大樓於民國77年落成，市公所前中正西路人行道旁設置2座水泥公布欄，並與行政大樓同步啟用，做為公示送達、活動訊息等公告使用；而公布欄歷經長年風吹日曬雨侵襲，加上環境潮溼等因素影響，產生油漆斑駁剝落、鏽蝕情形、屋頂瓦片破損等，維護成本高，經評估決議進行拆除。未來公示部分將在公所外牆設置，不再編纂預算以新立建築物展示。