聽新聞
test
0:00 / 0:00
減法建設！竹北市拆除老舊水泥公布欄要提升市容
竹北市中正西路上、市公所前2座水泥公布欄，因年久失修、使用效果不彰，加上公布欄設置地點占據部分停車空間，亦影響行人視線與通行，竹北市長鄭朝方責成公所相關業務團隊評估，並決議進行拆除還路於民，使用路人通行更加順暢。
市長鄭朝方表示，關於老城區的建設，最難的就是在既有的框架下做改變，而水泥公布欄使用迄今已達35年，公布欄主體老舊維護不易，加上公告訊息空間不足，張貼則數受限下，效果不如預期，市公所在8月底進行評估，旋即完成拆除作業。
竹北市公所行政大樓於民國77年落成，市公所前中正西路人行道旁設置2座水泥公布欄，並與行政大樓同步啟用，做為公示送達、活動訊息等公告使用；而公布欄歷經長年風吹日曬雨侵襲，加上環境潮溼等因素影響，產生油漆斑駁剝落、鏽蝕情形、屋頂瓦片破損等，維護成本高，經評估決議進行拆除。未來公示部分將在公所外牆設置，不再編纂預算以新立建築物展示。
鄭朝方表示，此2座公布欄拆除後，同時解決公布欄占據路邊停車格部分空間問題，達成還路於民的貼心美意，讓市民可以享有更舒適的停車空間，同時提升用路安全，而現正盤點竹北31個里，不合時宜且占據人行道路之立面公有建物，以減法建設，還路於民並提升市容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言