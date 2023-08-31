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反龍科擴建居民抗爭反迫遷 自救會長：912上凱道陳情

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，自救會長張乃元（中）訴求912上凱道陳情。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，自救會長張乃元（中）訴求912上凱道陳情。記者曾增勳／攝影

新竹科學園區桃園龍潭科學園區三期擴建徵收用地計畫，上月公聽會引發居民抗爭，龍潭區八德段反徵收居民自救會代表今天上午拉布條喊口號「反對家園迫遷」誓死抗爭，藍綠民代到場聲援，自救會長張乃元說，居民沒有反對經濟發展和產業繁榮，為保障生存基本權益不被損害，小老百姓被迫站出來反對政府不公不義，居民用行動將在9月12日上凱道陳情，向蔡總統表達「微弱聲音」。

行政院宣稱為提供台積電一奈米以下先進製程生產基地，推動竹科龍潭園區第3期擴建159公頃土地徵收計畫，7月間首次公聽會，立刻引發居民拉白布條反對迫遷抗爭，多數居民批評和訴求縮小龍科3期擴建用地，毗鄰龍科徵收區的龍潭八德段社區、居民多，張乃元與住戶自發成立自救會，並在宏福社區口召開記者會，高喊「反對家園迫遷」「反對掠奪土地、誓死抗爭到底」，立委呂玉玲和藍綠市議員均到場聲援居民保衛家園。

八德里長葉來旺說，龍科擴建促進經濟發展，里民不反對，但要安頓居民，他以在場抗爭的一名王姓老兵，在此辛苦買一間房子，如今老了，家裡經濟不好，叫他（王姓老兵）搬遷怎麼辦，政府必須安置照顧百姓。

90歲甘姓阿嬤說，她在此居民50年，一家很快樂順利，當聽到要被迫搬遷，吃不下飯、晚上睡不著，希望大家幫忙不要搬遷。葉姓屋主說，他刪剛搬來居住，事先並不知龍科擴建，如果預先知道就不搬來了，政府如果將人民一生毀於一旦情何以堪。

張乃元表示，地方長輩居民公聽會聽到徵收，睡不著、吃不，生活惶惶不安，希望政府可聽到小老百姓保護家園、土地和生活訴求，大家不反對經濟發展和產業繁榮，但希望保障基本生存權益保障不被損害，站出來表達反對迫遷訴求，為保護自己土地發聲，讓全國百姓了解居民為何抗爭反對政府不公不義，將用選票和行動表達，預定9月12日上凱道陳情反映心聲。

龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，藍綠民代聲援，自救會訴求912上凱道陳情。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，拉布條喊口號誓死反對家園迫遷，藍綠民代聲援，自救會訴求912上凱道陳情。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，毗鄰龍科徵收區的龍潭八德段社區、居民多，拉布條喊口號誓死反對家園迫遷。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，毗鄰龍科徵收區的龍潭八德段社區、居民多，拉布條喊口號誓死反對家園迫遷。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，90歲甘姓阿嬤（中）傷心表述聽到徵收睡不著、吃不下飯，反對遷情何以堪。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，90歲甘姓阿嬤（中）傷心表述聽到徵收睡不著、吃不下飯，反對遷情何以堪。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，王姓老兵（中）在靜靜坐著傷心抗議，里長指王姓老兵徵收將情何以堪。記者曾增勳／攝影
龍潭區八德段反對龍科擴建徵收，王姓老兵（中）在靜靜坐著傷心抗議，里長指王姓老兵徵收將情何以堪。記者曾增勳／攝影

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