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開學日護童 楊文科：推動全縣校園周邊行人優先號誌

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹縣長楊文科今天上午7點便率教育局、警察局、交通旅遊處及新竹區監理所前往新埔國小，向師生宣導學生上下學的交通安全知識。記者巫鴻瑋／攝影
竹縣長楊文科今天上午7點便率教育局、警察局、交通旅遊處及新竹區監理所前往新埔國小，向師生宣導學生上下學的交通安全知識。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣長楊文科在今天國中小開學第一天，便頭戴瑪利歐帽出現在新埔國小校門前，親自接送孩童上學，順便向師生宣導行人停看聽的觀念。楊文科表示，教育局已與交旅處合作，將在全縣學校周邊推動行人專用時相號誌及行人早開時相號誌，確保學生上下學行走斑馬線穿越路口的交通安全。

楊文科指出，縣府為提供行人、學生更安全的通行步道，已與各鄉鎮市公所、及相關單位，共同向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，目前核定16案，期望能改善現有道路，提供學生更寬敞、安全的通學道路。

同時優先針對全縣學校周邊路口通盤檢討，推動「行人專用時相號誌」，即在交叉路口，路口各方向的行人綠燈會同時亮起，行車號誌則呈紅燈不得通行；以及「行人早開時相號誌」，行人號誌在車用綠燈亮起前，就會提前3至7秒亮燈供行人穿越馬路。

楊文科說，交通部訂定每年9月為「交通安全月」，同時本周也是國中小學新學期的開始，呼籲學生通學要多注意交通安全，尤其提醒學生要「舉手過馬路，提升能見度」，也要眼看四面、耳聽八方，並希望駕駛人行經路口要減速慢行並要看、要停。

教育局指出，為鼓勵學生以多元方式學習交通安全知識，教育局結合電競式遊戲教學平台PaGamO （https://www.pagamo.org/ ），推出「行人安全行」線上闖關活動。另外，家長與孩子於「School+」 App內回答行人過馬路問題，就有機會抽到百元商品卡，讓交通安全的知識和觀念更普及，共同建構安全的交通環境。

楊文科

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