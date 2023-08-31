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這個地方1個月2條眼鏡蛇侵門踏戶 居民問正常嗎？
苗栗縣銅鑼鄉中平村7鄰周邊都是平地農田，8月卻接連發現2條眼鏡蛇侵門踏戶被捕，部分居民人心惶惶，想問這樣正常嗎？不過，縣政府農業處自然生態保育科不意外。
銅鑼鄉民代表徐裕逢接獲民眾協助通報捕蛇，眼鏡蛇在中平村7鄰入侵住家事件，其中第一件發生於8月2日，屋主聽見家貓一直喵喵叫有異，循聲察看1尾眼鏡蛇盤踞在浴缸內，第二尾眼鏡蛇昨天被發現在住家花園，女屋主嚇得一直哭。
徐裕逢說，中平村7鄰一帶都是平地農田，距離後龍溪、山區至少都有2、3公里，一個月內接連發現2條眼鏡蛇侵入住家，雖沒有傷人，但許多居民都認為不正常，且恐怕還有更多黑數。
農業處自然生態保育科指出，接近入秋時節，許多幼蛇孵化，成蛇開始囤積能量準備度冬，蛇類活動更加頻繁，且目前眼鏡蛇普遍分布，平地農田都可以發現蹤跡，根據縣府消防局代辦委託捕蛇，眼鏡蛇的數量都是居高不下。
消防局2018年5月24日起委託捕蛇至今年7月統計分析，共捕蛇1萬3518條，最多臭青公3144條，眼鏡蛇2951條，黑眉錦蛇2331條，至於今年1至7月臭青公315條，眼鏡蛇277條，黑眉錦蛇308條。
生態保育科提醒注意，有些人錯誤觀念認為雄黃、石灰及鵝糞可以防蛇，事實上並不能產生驅蛇效果，建議可以保持居家周邊開闊及整潔，定期修剪花木，避免堆置雜物、垃圾、廚餘、有機堆肥及設置水池，降低蛇類被吸引而來的機會。
此外，設置門檔或門檻，盡可能縮小蛇類可能進出的縫隙，也可以在門外兩側靠牆處，擺放附有黑色上蓋的黏鼠板，或靠牆擺放大型改裝蝦籠，不要將寵物鳥及寵物鼠放置在1樓的屋外，降低吸引蛇類捕食的可能性，如果鞋櫃、鞋子及雜物置在戶外，小心蛇類躲藏其中。
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