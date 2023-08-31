桃園「玩具盒子」提倡以租代買 每件80至100元不等 玩壞也不擔心

桃園市社會企業中心平鎮館的新進駐團隊「玩具盒子」，將於9月2日開始試營運，展示修復好的二手玩具，也提供二手玩具租借及販售的服務，團隊每次租借最多可選擇3樣玩具，租期30天，每樣玩具租金80至100元不等。不小心玩壞也不用擔心，只要將壞掉的玩具帶回示範點，由工作人員引導孩子玩具拆解與修復，藉由實際參與玩具回收的課程，鼓勵孩子學會擔起責任。

玩具盒子是由綠腳印國際股份有限公司，和非營利組織台灣玩具圖書館協會在平鎮館設置的示範點。協會透過回收玩具，整理後開放給有需要的民眾領取，但發現被有心人士利用，將免費獲得的玩具變賣獲利，且隨著玩具的回收數量變多，相關人力卻無法像一般企業雇用專人來負責特定工作。

因此協會成立綠腳印國際股份有限公司社會企業，倡議「以租代買」、「以二手玩具代替購買新品」的理念。綠腳印國際股份有限公司執行長鄒文博表示，實際透過租借、販售的收入，支持基本營運並將盈餘回饋在相關的議題上，將玩具圖書館帶入穩定營運的階段，也可帶領社區民眾投入參與，形成一處有溫度及故事的據點，同時創造更多的工作機會。

台灣玩具圖書館協會說，玩具是成長歷程中最重要的夥伴，但隨著時代更迭，少子化、資訊爆炸、消費力提升，孩子擁有的資源愈來愈多，導致玩具產業面臨嚴峻的困境，協會從環保和教育出發，致力於二手玩具的回收工作，分享給偏鄉弱勢族群，也製成露露椅、珊瑚椅等生活用品，讓原本要被丟棄的玩具也能重新賦予新生命，以達永續利用。