竹市民代楊玲宜爭取巷口裝「爆閃燈」掀波 百萬網紅批爛東西

新竹市東大路二段660巷口近日裝設爆閃燈引起論戰，有百萬訂閱的網紅Cheap更發文直言是裝了個爛東西，會影響駕駛視線，爭取裝設的市議員楊玲宜在臉書發文說明原委，強調是因當地車禍多，但多次向交通處反映無下文，才會屈就下下策的爆閃燈。對此，竹市府今天澄清說明，該巷道路口近期並未接獲向市府交通處提出會勘或建議的需求，但後續將以工程手段改善該巷口。

楊玲宜近日在臉書發文表示成功爭取在東大路二段660巷口裝設爆閃燈，因為往東大路的車速都較快，住在巷子內的居民要出來都要非常小心，此路段也經常出車禍，讓大家人心惶惶。但貼文一出引來不少關注交通的網友「朝聖」留言，引發熱議。

楊玲宜說，這半年因為屢屢接到民眾的陳情，東大路二段對向來車車速快，也因此駕駛常忽略在士林福德宮旁燈光昏暗的巷口，當地車禍頻傳，在她擔任議員後，當地居民與里長也多次向市府交通處反映，但反映後的結果卻是不了了之，毫無作為。

楊玲宜說，這個路口的改善有許多方式，像是增設路燈強化照明、路口警示燈、甚至是交通號誌的增設，不過市長高虹安帶領的新竹市府始終沒有回應，強調如果市府相關單位能有實質作為，這些里民居民就不會總是處在擔心被車撞的氛圍裡，然後把安全託付給下下策的爆閃燈。

知名網紅Cheap發文表示，路口車速太快有很多解決辦法，參考先進國家就是用實體的工程，如縮減車道、顛波路面，讓駕駛下意識的減速，沒錢也可以畫標線解決，比較爛的方法就是測速照相，但成本高，「最爛的就是在地上寫一個慢字，或是裝這種爆閃燈」，爆閃燈非但沒有警示的效果，還容易影響駕駛，下雨天更是明顯。

針對該巷口交通改善引發爭論，市府今天澄清說明該巷道路口近期並未接獲向市府交通處提出會勘或建議的需求；經向警察局調閱事故紀錄，該路口今年迄今並無事故紀錄；另議員提及「該路口屈就於下下策的爆閃燈」，經查，實為議員主動發函警察局交通隊要求設置。

市府表示，東大路二段660巷路口已畫設讓路線，考量居民便利，東大路以黃虛線分隔，以利巷道進出，且畫設路口黃網線避免車輛堵塞路口；而針對路口新增「爆閃燈」引發討論，之後市府會加強要求警察局交通隊，如接獲陳情欲增設交通輔助等設施，需會同交通處專業評估。