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無障礙動線 民怨不友善 苗栗車站規畫6座電扶梯改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
台灣鐵路局苗栗車站售票口及進出站匣門設在3樓，迭遭投訴不友善行動不便老人、身心障礙者。記者范榮達／攝影
台灣鐵路局苗栗車站售票口及進出站匣門設在3樓，迭遭投訴不友善行動不便老人、身心障礙者。記者范榮達／攝影

台灣鐵路局苗栗車站售票口及進出站匣門設在3樓，無障礙動線不佳，迭遭投訴不友善行動不便老人、身心障礙者。台鐵回應，規畫在火車站東站、西站，內外設置6座電扶梯改善，目前設計中。

苗栗車站跨站站房2013年10月啟用，設置4座電梯，但沒有電扶梯，部分旅客對動線設計頗有怨言，有時必須提著沉重的行李箱上3樓售票口進站，再走下1樓的月台；67歲楊姓公館鄉民更有慘痛經驗，老母親要搭車到台北就醫，碰到電梯故障，因此背著母親上3樓買票搭車。

「動線真的很奇怪」！苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、無障礙設施勘檢小組成員王封台也說，東站、西站的電梯都在角落不顯眼處，不熟悉的民眾恐怕還找不到，建議開放東站1樓第一月台閘門進出站，並設法降低電梯故障率。

站方指出，苗栗車站東、西站跨站式設計，就是共同3樓售票及進出站設備，如果1樓東站增設閘門，勢必要增加設備及人力，評估可行性不高。電梯由統一包商承包維修，已大幅降低故障率。

台鐵已經規畫在東站、西站的站外設置上下3樓售票口、進出站閘門處，及站內上下第一、第二月台電梯旁設置共6座電扶梯，目前設計中，友善行動不便及輪椅族。

電梯 台鐵

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