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217青埔環線 明起試辦3個月

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園217青埔環線原定今年2月試辦，因受司機荒影響，延至9月起試辦3個月。圖／市議員彭俊豪提供
桃園217青埔環線原定今年2月試辦，因受司機荒影響，延至9月起試辦3個月。圖／市議員彭俊豪提供

桃園217青埔環線原定今年2月試辦，不過受司機荒影響，延至今年9月起將試辦3個月；不過有民代發現，青埔環線未行經高鐵桃園站、末班車時間太早不利於通勤族，加上站名不清等問題，桃園市交通局回應，試辦階段會收集民意滾動調整，努力貼近民眾需求。

217青埔環線起訖站皆為機捷領航站，平日共15班車，左、右環線首班車為上午6時30分、上午7時15分，末班車為晚上6時20分、5時30分，行駛時間約40分鐘，供民眾轉乘機捷。

有青埔居民表示，該路線上下班時間班次不密集，且未到最重要的交通節點桃園高鐵站，根本不便民，憂心試辦3個月後路線會胎死腹中，辦不成。

市議員黃崇真也點出，環狀線左環與右環末班車分別為晚上6時30分、晚上5時30分，有些上班族下班來不及搭；且部分站名恐讓新移入居民霧煞煞，像「民生社區」是老青埔人才知道的地名，應改為青園國小，才能讓更多青埔人快速了解站名。

市議員彭俊豪認為，試辦就是不斷做調整的階段，針對各停靠站點增減、站名不清問題及時間班距等，都希望交通局積極評估改善，也盼民眾多搭乘，讓環線成為正式路線。

交通局公共運輸科技正吳善楹表示，通勤時間班次沒那麼密集，主要是考量司機工時，站名如讓民眾不清後續會討論調整。高鐵站未設站是因現在有1200通勤月票，鼓勵民眾到機捷或公車轉乘。

桃園 機捷 高鐵

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