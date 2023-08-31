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新竹棒球場 下包廠商揭排水問題
耗資12億元的新竹市立棒球場工程缺失多，鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」在臉書揭露去年施做情形，提及棒球場排水系統不是用排水管而是落水頭，且提供的舖沙品質次級，害他們背負「天堂路」的臭名。市議會棒球場設施改善監督小組已敲定明天開第4次會議，召集人議員吳旭豐昨說，屆時市府與統包廠商巨佳營造代表都會出席，小組議員在會中將提問相關疑義。
新竹市政府說明，依據BrightView球場報告也指出新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷風險，降雨及草皮積水後，排水速度很慢等。新竹棒球場統包需求書載明，根系生長結構部分應遵循USGA標準，後續將依此標準改善。
揚名實業在臉書放上多張的棒球場工程照片並回覆網友問題。內容提及在他們進場鋪草皮與施作透水層前統包廠商巨佳營造就已做好底部排水，因棒球場下方是地下室樓層板，所以無法埋排水管，而是用落水頭，然而揚名其他連工帶料施作案場有球場使用了近850隻透水管，管線設計為魚骨形狀。
揚名實業強調，進場新竹後都照圖施作，透水層相關工料包含沙與清碎石是由承包商提供，身為下包只能在來料時給予建議，且查驗與核驗有其他權責單位把關，並非下包能控管範圍。並透露承包商仍積欠近5成工程款與後期追加款，已委請律師處理。記者昨晚致電巨佳營造未獲回應。
有業界知情人士指出，球場施作落水頭並無不行，照樣也可以排水，但從美國大聯盟場務專家檢測報告可以明確看出土層用料有問題，無法垂直滲水是排水不良的關鍵。
吳旭豐表示，並未要求棒球場打造如進口車規格，但絕對要是一處合格且安全無虞的工程。
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