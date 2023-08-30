新竹高中91歲校史館提報文資身分 9月8日評估現勘

擁有91年歷史的國立新竹高中校史館，日前有竹中校友向新竹市文化局提報文資身分，將於9月8日進行文資評估現勘，校方表示樂觀其成。

新竹市政府文化局人員向中央社記者表示，根據竹中校友遞交的「指定古蹟、登錄歷史建築、紀念建築申請表」內容，竹中講堂（現為校史館）建於昭和7年（1932年），是日治時代到二戰後新竹高中師生共同記憶，盼能藉由提報文資身分，繼續伴隨竹中師生成長。

文化局人員說明，竹中校史館經竹中校友提報文資身分後，文化局組成專案小組，將於9月8日由文資委員前往進行評估現勘，若建物具文資身分價值，後續再提大會審議，依文資法相關規定進行。

新竹高中校長郭珍祥今天接受中央社記者電訪表示，竹中講堂於1985年改為校史館，承載不同階段竹中人的空間記憶，去年百年校慶時，校友會捐錢進行百年典藏文物盤點與整修，如今校友們將校史館提報文資身分認定，校方樂觀其成。

新竹高中圖書館主任黃大展提供資料指出，新竹中學校（現新竹高中）的「講堂」建於1932年，而新竹高等女學校（現新竹女中）的「小禮堂」則建於1931年，由於具有相近的興建時間，設計手法有許多共通處，大小規模也很相近。

根據資料，二戰後，前校長辛志平治校時期，從開學典禮、團體集會、合唱比賽、演講比賽到畢業典禮，尤其是許多校友印象深刻的「動員月會」，都曾在講堂內舉行，其中動員月會時以學生當主席，可對校務和教育發表想法，是戒嚴時期竹中人的民主練習場所。

資料顯示，竹中講堂於1977年成為「民族精神教育資料中心」，之後更名為「匪/敵情資料陳列中心」，邀請各科老師編寫相關教材，籌備內容，是展現愛國民族精神教育的展示場所。

根據資料，1985年2月校方籌建校史館，同年12月12日竹中講堂又成為「校史館」，有靜態常設展供外賓參觀；後經2009年整修、將照片數位化設立「數位校史館」；去年由校友會捐錢進行文物盤點與整修，校史館於12月重新開幕。