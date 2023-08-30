影／業者全台捐AED 鍾東錦笑問是否要來拚縣長
苗栗縣今天獲愛心人士捐贈5套AED，但捐贈者不克出席，由凱樂斯公司業務總監陳涓淇代為捐贈，苗栗縣長鍾東錦代表受贈時，得知捐贈者全台9個縣市都捐，打趣問「政府不會要求他簽切結下次不選總統吧」，陳涓淇笑回捐贈者很低調，且對政治沒興趣。鍾則笑說「我是擔心他會來苗栗跟我拚縣長！」。
衛福部今年5月修法將國中也納管列入應設有AED的校園公共場域，苗栗縣中小學目前已有7成建置AED設備，但國中仍有5校欠缺，今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，並提供教育訓練及3年檢修管理服務、連線檢測，補足縣內國中的「缺口」。
鍾東錦在捐贈儀式了解捐贈AED的情況，也不忘開個玩笑，但他強調捐贈AED是救命善舉，每個人也都有必要學習AED操作，也許隨時都可能運用上「救人救己」，非常感謝這位素未謀面且未到場的捐贈者，也希望將對方的愛心精神傳遞下去。
陳涓淇表示，他們公司很高興能媒合捐贈者黃柏昌協助全國9個縣市30多所學校AED不足的情況，除捐贈的AED套裝組，還包括3年的連線管理服務，其實AED的使用一點都不難，但重要的是要落實教育訓練讓大家都要敢用、能用，如果只是放在那邊，緊急時卻無人敢用，只會變成裝飾品，所以他們公司每年都會向受贈學校接洽辦理教育訓練。
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