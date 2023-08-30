桃園啤酒節翻版！ 世客博帳蓬不敵強風倒一片

2023世界客家博覽會如火如荼展開，其中副展館之一的1895乙未保台公園，有桃園市體育局所搭建的活動用帳篷，今不敵強風應聲倒地，宛如啤酒節翻版，有民眾批颱風即將來臨風勢越來越大，臨時搭建的建物應提早加固或收起，避免重蹈覆轍。桃園市體育局回應，因現場瞬間風速過大，預計今日完成修復及固定，加設警戒安全措施。

位在乙未公園周邊的帳篷是因應世客博所搭建，每周都會舉辦體育表演，節目以客家文化與體育運動結合為主軸，連續5周不同主題，帶給民眾豐富的視聽饗宴。不過今桃園各地不斷刮著強風，只見整排白色帳篷不敵強風倒地，鐵製支架東倒西歪，現場一片狼藉。

有民眾投訴，今開學經過，剛好在現場看到帳篷吹起，立即通知體育局處理，颱風即將來臨風勢愈來愈大，臨時搭建的建物應該要提早加固或收起，先前已有類似經驗，建議盡快完成，避免更大的風勢造成不必要的意外發生。