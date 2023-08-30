物價上漲 桃園學校營養午餐預算再增3元市府買單

桃園市長張善政今天中午前往觀音區新坡國小，了解開學日學校營養午餐辦理情形，並表示今年2月起實施公私立國中小學免費營養午餐政策，上學期師生對營養午餐的滿意度高達9成；因應物價上漲，新學期每生每餐補助金額增加3元，確保供餐品質。

張善政說，市府實施免費營養午餐要精益求精，因此特別在新學期開學第一天關心營養午餐供應情形，也希望透過增加補助金額，提升菜色品質在一定水準之上，讓學生和家長都滿意。

張善政指出，新坡國小的營養午餐相當用心，從廚房進出管控、食材管理，到教室裡打菜的過程都井井有條，尤其食材方面，新坡國小特別採用在地食材，今日菜單中就有觀音區的黑米、新屋區的蓮藕等，發揮在地農業特色，同時也減少運送的碳足跡，達到節能減碳。今天與小朋友們一起打菜用餐，看到大家快樂享用午餐的模樣，相信都很滿意午餐菜色。