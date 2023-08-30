物價上漲 桃園學校營養午餐預算再增3元市府買單
桃園市長張善政今天中午前往觀音區新坡國小，了解開學日學校營養午餐辦理情形，並表示今年2月起實施公私立國中小學免費營養午餐政策，上學期師生對營養午餐的滿意度高達9成；因應物價上漲，新學期每生每餐補助金額增加3元，確保供餐品質。
張善政說，市府實施免費營養午餐要精益求精，因此特別在新學期開學第一天關心營養午餐供應情形，也希望透過增加補助金額，提升菜色品質在一定水準之上，讓學生和家長都滿意。
張善政指出，新坡國小的營養午餐相當用心，從廚房進出管控、食材管理，到教室裡打菜的過程都井井有條，尤其食材方面，新坡國小特別採用在地食材，今日菜單中就有觀音區的黑米、新屋區的蓮藕等，發揮在地農業特色，同時也減少運送的碳足跡，達到節能減碳。今天與小朋友們一起打菜用餐，看到大家快樂享用午餐的模樣，相信都很滿意午餐菜色。
教育局長劉仲成表示，新坡國小廚房於110年獲「推動偏鄉學校中央廚房計畫」經費補助重建，設置嶄新的現代化午餐廚房，包括廚房內設置的「空氣浴塵室」，透過高速強力的潔淨空氣清除廚務人員工作服上的塵埃，確保烹調區的衛生安全；而食材驗收區、烹煮區、送餐區相互區隔的空間設計，可有效防止製餐過程交叉污染。此外，新坡國小也於111年起協助供餐給鄰近的大潭、保生、育仁國小3校師生，總計嘉惠1378名師生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言