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國中納管列為應設置AED場域 苗縣5校「缺口」獲善心捐贈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影

衛福部今年5月修法將國中也納管列入應設有AED的公共場域，苗栗縣目前國中小已有7成裝置AED，但國中仍有5校欠缺，今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，並提供教育訓練及3年檢修服務、連線檢測，補足縣內國中的「缺口」；縣長鍾東錦代表受贈，並實地操作AED，他希望各校擁有這些緊急救命裝備，也要能確實操作、運用，才能發揮急救效益。

苗栗縣教育處指出，縣內國小至高中114校，目前建置完成AED的已有99套，約有七成學校設置，衛生部5月修法後，國中也納管為應設有AED自動體外心臟電擊器的公共場域，縣內文林國中、南和國中、大西國中、南湖國中、西湖國中尚未建置，今天獲贈後將可完成建置，為提升偏鄉緊急救護的可及性盡一份心力，並朝落實「一學區、一校區至少一台AED」目標邁進。

捐贈儀式上午在縣府舉辦，由凱樂斯業務總監陳涓淇代為捐贈，鍾東錦表達感謝。陳涓淇表示，修法後國內有一千多校的AED缺口，他們公司是國內第一家生產AED的公司，也應立法院厚生會、財團法人厚生基金會之請共同發動勸募，盼協助補足學校設備不足的缺口，苗栗縣捐贈者黃柏昌過去捐贈過學校AED，也確在一些案例中發揮救命效益，讓他深受感召，再次發揮愛心捐贈。

教育處處長葉芯慧表示，學校除了是學生學習的地方，近年來校園對放開放，也成了民眾運動休閒的場所，十分感謝捐贈者鼎力相助，補足縣內國中部全面設置AED場所的缺口，為校內學子及社區民眾建置更安全的校園環境和休憩場域，幫助當地居民應對意外情況，守護生命安全。

苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天獲得凱樂斯公司媒合企業主黃柏昌捐贈5套，補足縣內國中設置不足的「缺口」。記者胡蓬生／攝影

AED 苗栗縣 鍾東錦

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