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新竹縣民眾注意！這區域下周一起停水10天 預計1724戶受影響

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
9月4日至9月15日（不含假日），新豐鄉部分區域每日上午9時至下午4時停水施工，共計10天。記者黃羿馨／攝影
9月4日至9月15日（不含假日），新豐鄉部分區域每日上午9時至下午4時停水施工，共計10天。記者黃羿馨／攝影

新竹縣民注意！台灣自來水公司第三區管理處辦理「新豐鄉泰安街汰換管線工程」，9月4日至9月15日（不含假日），每日上午9時至下午4時停水施工，共計10天，每日停水7小時，預計影響1724戶，提醒民眾提早儲水備用，並配合節約用水。

台灣自來水公司指出，為配合辦理「新豐鄉泰安街汰換管線工程」，下周一（9月4日）起，上午9時至下午4時止將停水7小時，工程不含假日共計10天，停水施工區域包括新豐鄉松林村部分區域及松柏村部分區域，以及泰安街1至185號（單號側）、松林街、康泰路、博學街、尚仁街、文林街、保愛街、保康街及潤泰街等，預計影響約1724多戶。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入污水，也會危害用水衛生安全。此外若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸污染發生。

停水 新竹

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