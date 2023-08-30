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消費者申訴購預售屋遭詐欺 竹縣府裁罰中人80萬

中央社／ 新竹縣30日電
新竹房市示意圖。 報系資料照／記者朱曼寧攝影
新竹房市示意圖。 報系資料照／記者朱曼寧攝影

有民眾申訴購買預售屋遭中人詐欺，竹縣府稽查相關業者發現，有中人涉違規行為共6件，其中4件依不動產經紀業管理條例規定共裁罰80萬元，另涉不動產炒作等案移送地檢署偵辦。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，地政處日前接獲民眾申訴，在購買預售屋時遭中人詐欺，地政處立即稽查相關業者，並通知相關人陳述說明，同步調查相關事證以釐清案情。

縣府說，經查後發現，此非法中人涉有違規行為共6件，其中4件依不動產經紀業管理條例規定加重裁罰，每件裁罰新台幣20萬元，共裁罰80萬元。

縣府指出，此非法中人有2件涉不動產炒作，持續追查中，若明確有違反平均地權條例規定，可對行為人處100萬元以上5000萬元以下罰鍰，並按不動產交易戶（棟、筆）數處罰。

縣府表示，至於涉及詐騙行為部分，已於8月23日將相關調查事證移送新竹地檢署偵辦。

縣府說，平均地權條例新制上路後，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為，以維護不動產市場秩序及遏止不法行為。

新竹 詐欺 詐騙

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