桃園市復興區長補選 國民黨提名陳瑛、綠營規畫中

國民黨桃園市黨部表示，今天上午召開復興區長補選提名小組會議，通過徵召黨籍市議員陳瑛參加區長補選，原本參選意願強烈的復興區代表會主席張倉豪，經多次協調，決定以團結為重退出補選禮讓陳瑛。市黨部近日會把會議結果報中央黨部完成提名作業。

桃園市原住民族自治區復興區長游正英8月6日病逝，依選罷法要3個月內要完成補選，國民黨復興區代表會主席張倉豪、市議員陳瑛都表達爭取國民黨取提名競選的意願。市黨部表示，兩人因為參選意願強烈，協調一度陷入僵局，經市長張善政、議長邱奕勝及市黨部主委黃敏恭多次協調後，張倉豪表達和體認國民黨一定要團結不能分裂的立場，經思考後願意顧全大局，禮讓陳瑛市議員代表參選。

復興區長補選，有意參選的人還有前區長曾志湘，民進黨方面，桃園市黨部主委張丞儀表示提名是中央權責，目前中央尚未與地方討論，而地方也無人向黨部爭取中央提名，一切有待規畫。

桃園市選委會啟動缺額補選工作，9月5日至7日受理參選人登記，10月4日抽籤決定號次，10月21日辦理投開票。