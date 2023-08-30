217青埔環線9月1日試辦 民眾批規畫不貼近需求

桃園217青埔環線原定今年2月試辦，不過受司機荒影響，遲至今年9月將試辦3個月，不過有民代認為，環線為行經桃園高鐵站，且末班車時間太早通勤族不便，加上站名不清，盼交通局改善。桃園市交通局回應，目前試辦階段收集民意，持續滾動式調整優化。

217青埔環線起迄站皆為機捷領航站，平日共15班車，左、右環線首班車為上午6時30分、上午7時15分，末班車則為晚間6時20分、5時30分，行駛時間約40分鐘，讓民眾能轉乘機捷。

有青埔居民表示，上下班時間班次不密集，且未到桃園高鐵站，根本不便民，3個月後路線仍會胎死腹中，辦不成。

市議員黃崇真表示，環線雖有經過機捷桃園體育園區站，卻未經過最重要的生活重心高鐵站，現在雖然有世客博的接駁車可坐，不過世客博只是短暫，需長遠考量。

黃崇真說，加上站名不符現代人對青埔理解，像民生社區是老青埔人才知道地名，現在旁邊就有青園國小，還有青埔致遠一路口旁邊也是現在的青埔國小，為何不寫一些讓新移入的青埔人更能快速明瞭的站名。

黃崇真指出，環狀線左環末班車晚間6時30分，而右環時間則是晚間5時30許從機捷領航站發車，末班車時間有些上班族下班來不及搭，若上班坐217青埔環線，下班就會有沒車搭窘境。

黃崇真說，有便民的環線當地居民開心，不過希望交通局能更優化整體路線，避免試辦過後環線搭乘人次少，又收掉的情況發生。

市議員彭俊豪指出，試乘就是在不斷做調整的階段，針對各停靠站點增減、站名不清問題及時間班距等，都持續來收集意見並提供給交通局來評估改善，也希望民眾能多加試乘，持續優化讓環線能成為正式路線。

交通局公共運輸科技正吳善楹表示，現在站名都是現有站牌名稱，若民眾不清楚後續會討論調整。而高鐵站未有站點，主要考量因現在有1200月票，因此讓民眾能到機捷轉乘或是現有公車轉乘，最終才會如此定線。

吳善楹說，通勤時間班次沒那麼密集，主要跟業者討論過考量司機工時才會這樣規畫。不過目前在試營運期間，會持續收集意見做滾動調整，努力貼近民眾需求。