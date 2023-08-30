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訪視產業新尖兵計畫 許銘春：培訓逾3萬青年就業

中央社／ 桃園30日電
勞動部長許銘春（圖）。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
勞動部長許銘春（圖）。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

勞動部許銘春今天到桃園訪視產業新尖兵計畫，她表示，透過半導體、AI、綠能科技等新興產業課程開設，年輕人除學習到重點產業技能還可跨域學習，至今已培訓3萬多名青年就業。

許銘春上午到健行科技大學「大數據資料分析及AI實戰班」，參訪勞動力發展署桃竹苗分署的「產業新尖兵」計畫訓練單位，除了解AI技術在職場上的應用情形外，並與參訓學員面對面座談，許銘春更分享她的觀點為現場學員解惑。

許銘春接受媒體聯訪表示，勞動部從108年起推動「投資青年就業方案」，協助青年就業並提升薪資，今年5月更推動第2期，結合11個部會資源，強化在校職涯引導，擴大優質產學合作，引導跨域學習及數位人才培育，並推動48項措施，計劃在未來4年內投入新台幣160億元，協助80萬名青年就業。

許銘春指出，「產業新尖兵」計畫是「投資青年就業方案」中重要措施，透過半導體、AI、綠能科技等新興產業課程，年輕人除學習到重點產業技能還可跨域學習，參加計畫者，勞動部還提供最高10萬元的訓練費補助及每月8000元學習獎勵金，減輕參訓負擔，計畫開辦至今已培訓3萬多名青年，成功投入重點產業就業。

畢業於中興大學統計科學研究所的結訓學員陳奕安也到場分享經驗，他畢業時因遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情求職不順，後來參加「產業新尖兵計畫」培訓課程，結訓後很快就被錄用擔任工程師，薪資也有4萬5000元以上， 對畢業生的幫助相當大。

青年 許銘春 勞動部

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