桃園保護區近千坪違章廠房施工制止不理 市府強拆罰款

桃園市政府水務局去年11月巡查山坡地接獲線索，發現龜山區「陳厝段（地名）」偏僻處有施工中3200平方公尺（約968坪）大型違章工廠，雖制止但業者執意繼續蓋，於是在今年初開罰16萬元，並和建管處聯手先後在6、7月緊盯違章拆除進度，8月28日再調派2台挖土機挖除違章地基，同時列入日後重點稽查對象，不讓業者死灰復燃。

水務局表示，桃園市近年發展迅速，土地需求增加，逐漸往山坡地區域發展，造成山坡地管理長期面臨違規開發問題，去年就取締94件違規案，今年已經查獲45件，包括山坡地濫墾和違章建築。因為這些大型違建提供倉儲、製造工廠使用，且位處較隱蔽地區，沒有依法做妥相關水土保持設施，不僅對坡地安全造成威脅，也衍生危害公共安全隱憂。

為遏制山坡地違章建築開發，確保山坡地保育永續發展，水務局針對山坡地大型違規案件專案提報建管處，一同攜手合作強制執行山坡地重大違章拆除作業。龜山區陳厝段鐵皮違章位於山坡地範圍且為都市計畫保護區，違規行為經查報制止後仍持續興建鋼構建物使用，違建面積達3200平方公尺，違規情節重大。水務局依專案提報建管處張貼公告限期改善，業者到7月逾期未改善，於是排定執行強制拆除作業。

業者接獲市府通知，並明瞭市府執法態度堅定，只好主動配合自行拆除地上違章建築，建管處並於8月28日執行拆除地坪至不堪使用程度，展現桃園市政府執法公權力。

水務局說明，近年坡地巡查利用衛星影像及空拍機等科技輔助，已查報多起山坡地違反水土保持法案件，提醒民眾山坡地開發須先經申請核准後再進行施工，勿以為在山坡地違法開發使用沒人會發現，且山坡地違規依水土保持法最重可開罰30萬元，如果違規致生水土流失，涉及刑責，最重可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。