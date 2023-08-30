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紓解至五峰車潮 台68線接東峰路新闢工程說明會邀鄉親參加

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府推動台68線接東峰路新闢工程，打造主線和支線，紓解車潮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推動台68線接東峰路新闢工程，打造主線和支線，紓解車潮。圖／新竹縣政府提供

因露營、登山遊客增多，新竹縣通往五峰鄉的主要聯外道路縣道122線每逢假日出現嚴重壅塞，新竹縣政府推動台68線接東峰路新闢工程，並於9月2日及9日上午10點，分別在橫山鄉田寮集會所及竹東鎮軟橋里集會所，舉辦「綜合規畫暨環境影響評估」期中階段地方說明會，歡迎鄉親踴躍參加。

新竹縣工務處指出，五峰地區假日觀光車流依賴122線疏運，行經竹東市區狹窄路段，常出現交通壅塞狀況，若能由台68線終點附近，往南新闢一條與縣道122線約略平行的道路，則可透過平行道路的分流，紓解122線假日交通壅塞問題。

新竹縣工務處表示，台68線接竹東東峰路新闢工程主線，起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南，闢建橋梁跨田寮坑排水後，利用既有堤後道路（田洋街56巷）拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線與竹39線路口。全長2.935公里，高架段二處，長度分別為145公尺及285公尺。

延伸線則是銜接主線里程2公里560公尺處，利用既有堤後道路拓寬改善；往南至軟橋地區與122線平面銜接，全長1.35公里，高架段一處，長度120公尺。

工務處表示，期中階段地方說明會，將就工程規劃路線方案與地方各級民意代表及民眾交流，相關意見並將納入期中報告審查修正研議辦理。

新竹縣長楊文科表示，舉辦說明會目的在於讓規劃路線方案更符合地區民眾的需求，並保障土地所有人權益，期盼縣民提供寶貴意見，以利計畫後續推動，縣府團隊持續為十大交通建設衝刺。

新闢工程主線，起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南；延伸線則是銜接主線里程2公里560公尺處，利用既有堤後道路拓寬改善。圖／新竹縣政府提供
新闢工程主線，起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南；延伸線則是銜接主線里程2公里560公尺處，利用既有堤後道路拓寬改善。圖／新竹縣政府提供

新竹 楊文科 車道

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