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無障礙動線不友善？苗栗火車站規畫6座電扶梯改善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣鐵路局苗栗車站售票口及進出站匣門設在3樓，迭遭投訴不友善行動不便老人、身心障礙者。記者范榮達／攝影
台灣鐵路局苗栗車站售票口及進出站匣門設在3樓，迭遭投訴不友善行動不便老人、身心障礙者。記者范榮達／攝影

台灣鐵路局苗栗車站售票口及進出站匣門設在3樓，迭遭投訴不友善行動不便老人、身心障礙者，台鐵規畫在火車站東站、西站，內、外設置6座電扶梯改善，目前設計中。

苗栗車站跨站站房2013年10月啟用，設置4座電梯，但沒有電扶梯，部分旅客對動線設計頗有怨言，有時必須提著沈重的行李箱上3樓售票口進站，再走下1樓的月台，67歲楊姓公館鄉民更有慘痛經驗，老母親要搭車到台北就醫，碰到電梯故障，因此背著母親上3樓買票搭車。

「動線真的很奇怪」！苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、無障礙設施勘檢小組成員王封台很有感，他經常接獲反映，目前東站、西站的電梯都在角落不顯眼處，老人及身障朋友利用不方便，不熟悉的民眾恐怕還找不到，且故障率偏高，搭乘悶熱等問題。

王封台說，身障朋友知友建議開放東站1樓第一月台閘門進出站，另設法降低電梯故障，目前全縣有約10萬名老人、3.4萬身心身障者，苗栗車站的火車頭園區預計年底竣工在即，亟待台鐵重視改善無障礙環境及動線。

站方指出，苗栗車站當初東、西站跨站式設計，就是共同3樓售票及進出站設備，如果1樓東站增設閘門，勢必要增加設備及人力，且西站旅客要求比照，工程耗費龐大，目前評估可行性不高，至於電梯問題，台鐵苗栗縣竹南車站至彰化縣二水車站間，統一包商承包維修，已經大幅降低故障率。

台鐵已經規畫在東站、西站的站外，上下3樓售票口、進出站閘門的電扶梯，及站內上下第一、第二月台電梯，目前設計中，完成後搭配電梯，友善行動不便及輪椅族。

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台灣鐵路局苗栗車站第一月台東站一樓不開放進站，身障朋友迭有反映開放。記者范榮達／攝影
台灣鐵路局苗栗車站第一月台東站一樓不開放進站，身障朋友迭有反映開放。記者范榮達／攝影

電梯 台鐵 苗栗縣 火車站

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