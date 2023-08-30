居民強烈反彈 竹縣生命園區喊卡

新竹縣長楊文科規畫推動縣立生命紀念園區，列為「五支箭」重大施政，引發當地居民強烈反彈，抗爭不斷。楊文科昨宣布，終止生命紀念園區興建規畫案，回歸各鄉鎮就近殯葬。湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫感謝楊文科「睿智決定」，但與反生命園區委員會都希望縣府能發公文，承諾不再重啟。

民政處副處長謝明輝昨在主管會報上針對生命園區計畫提出總整理，他說，竹縣殯葬設施不足，且以往在道路治喪的觀念轉變，顯示有公立廳堂需求，未來也將面臨舊墓更新和公墓廢止，及環保葬需求，現在公益納骨塔品質不佳、也不敷使用。

謝指出，竹縣各鄉鎮公立殯葬設施品質不佳且量能不足，縣民必須到外縣市，縣內費用也昂貴，縣府有責任提供縣民優質平價，設立公立生命園區有其必要性。

謝明輝說，經多次舉辦說明會，民眾建議終止委託生命紀念園區興建規畫案，改由各鄉鎮層級來做；縣府已要求各鄉鎮公所審慎評估自主辦理的意願與預算、盤點公墓用地能否設置殯葬設施、在地民意支持度等。

敏感時機 民政處長去職

民政處彙整分析，建議終止「生命園區興建實質規劃」委託案，在無人異議下，楊文科拍板通過。當初力推生命園區的民政處長賴江海，確定9月1日去職，職務暫由謝明輝代理，因時機敏感也引發議論。

楊文科說，生命園區計畫對竹縣有其必要性，但民政處花3個月研議，有很多其他意見值得縣府參考，因此先終止委託規畫，從長計議，未來會提出最適當計畫。

湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫指出，期盼縣府是真的「終止」，而非「中止」玩文字遊戲，會持續監督；反生命園區委員會也發聲明，縣府因2024選舉安撫民心，若無「永久撤案」文字，恐選後重啟。

新竹縣反生命園區自救會要求楊文科正式發文宣布停止興建，還要承諾未來30年不興建生命園區，並返還國防部土地，至於連署罷免楊文科行動將持續。