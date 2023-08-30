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占用公有車位 苗縣擬強制移置
苗栗縣未收費公有停車位約3000格，部分遭長期占用，縣務會議昨天審查通過自治條例修正草案將納管，並有強制移置規定。
縣府工務處統計，全縣公有收費3846格路外停車位、2503格路邊停車位，未收費7173格路外停車位、211格路邊停車位，但公有停車場收費管理自治條例僅規範收費公有停車場，昨日提案修正公有停車場管理及收費自治條例，縣務會議審查通過草案。
工務處長古明弘說，民眾迭有反映免費公有停車位遭長期占用問題，但缺乏法源處理，因此以自治條例規定，停車作為廣告用途或連續停放同一車格逾15天，管理機關得命駕駛人移置，或委託民間業者移置至指定保管場所，車主須繳清停車費、移置費、保管費、其他必要費用及罰鍰等，並限期領回，逾期或查無車主，公告招領逾3個月無人領回者，得公告拍賣。
宋姓民眾說，公館鄉大同路、仁愛路口公有停車場免費，車位根本一位難求，部分車輛長期占用，車位流動率偏低，有違使用者付費精神，政府用意大打折扣。
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