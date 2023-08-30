竹市停管基金 負債恐增至9億

新竹市審計室昨赴議會報告審核竹市府去年度決算情形，議員格外關注公共停車場作業基金支用，時力議員林彥甫直指停管基金年底負債恐增至9億元，審計室點出不只被用在非屬興建前瞻停車場的工項，委外停車場權利金收取不對等也是虧損關鍵，國民黨議員張祖琰更批評停管基金收支不當，形同A老百姓的錢。

竹市府回應，因應前瞻停車場興建、停車管理設備及營運等支出，停管基金截至去年底向銀行舉借5.5億；針對審計點出前瞻停車場不屬停車場工項由停管基金支應部分，已請工程主辦單位拆分，後續會參考審計室建議，評估調整停車費率與權利金。

審計室指出，竹市府運用停管基金支應3.14億的新竹棒球場地下停車場，但球場工程與室外油漆、廁所淋浴間防水與貨梯等工項都跟停車場無關，停管基金同樣被用來支應4.98億國際展演中心與停車場統包工程，也未明確區分基金採購工項。

張祖琰懷疑停管基金支出許多灌水工項，形同A市庫的錢，審計室卻要市府提高停車場收費來彌補基金赤字，不就是A老百姓的錢？審計室主任劉玉珠說，停管基金去年度賸餘5億多，審計提出要求市府檢討收費是著眼永續財政發展加上使用者付費考量。