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負責鋪設草皮的廠商不忍了！ 曝12億新竹棒球場排水竟這樣做

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舖草皮下包廠商不忍了 曝12億新竹棒球場排水這樣做

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年施做草皮情形。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年施做草皮情形。圖／取自揚名實業臉書

耗資12億元的新竹市立棒球場工程多處缺失，鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年施做草皮情形，不僅點出棒球場排水系統不是用排水管而是落水頭，且提供的舖沙品質太差，害他們背負「天堂路」的臭名，引起網路熱議。民代看了直言不符合業界的排水設計，是不是便宜行事？前市府是不是蒙著眼睛蓋章？呼籲市府、檢調、監察院一定要詳查。

據了解，揚名實業確實是負責舖設新竹棒球場草皮的下包廠商，於去年初進場施作。揚名實業近日在臉書放上多張去年拍攝的棒球場工程照片，並逐一回覆網友有關排水、草皮等質疑與問題。

揚名實業放上照片說明，新竹棒球場工程不是全面用排水管，而是用落水頭，在他們進場前就已做好底部排水，且也沒設計魚骨，對比台南的亞太棒球村球場總共使用了近850隻透水管差距很大；並解釋新竹棒球場下方是地下室樓層板，所以沒辦法埋排水管。

「我們下包只能照圖施工，針對不太合理的地方給建議。」揚名實業也強調，新竹跟台南亞太球場的排水是完全不一樣的系統，新竹棒球場只有後段少少的13支排水管是揚名做的，且完全照圖，身為下包無權修改設計。

至於去年新竹棒球場開賽因外野草皮間有小碎石，被戲稱是球員「天堂路」。揚名實業也解釋「新竹他們提供舖的沙品質太差，結果天堂路的臭名還是我們在扛」，並說明因為純黑沙跟乾淨碎石很貴，所以當初承包商才不讓他們帶材料，只需要純鋪設工資就好，還說他們在台南亞太是連工帶料，加上水源處理得宜，才能把排水做好，現在才有機會能平反背了1年的臭名。

依據美國大聯盟場務專家針對新竹棒球場場地檢測分析報告，內容也指出新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險；降雨及草皮積水後，排水速度很慢，在雨期時將很難進行比賽。

民眾黨新竹市議員李國璋說，按照新竹棒球場下包廠商的說法，其他棒球場的底部排水，是用排水管式魚骨結構，不僅效率好且是業界通用，偏偏新竹棒球場竟用「地漏式」的排水結構，連下包廠商都覺得非常不合理，讓他不禁想問就算統包廠商、專管廠商及前市府都沒有經驗及專業知識，問問業界人士不就知道了嗎？

李國璋也認為，新竹棒球場排水預算從4000萬元刪到0元而總經費不變，最後竟出現這種不符合業界的排水設計，是不是便宜行事？是不是蒙著眼睛蓋章？刪預算是不是迴避監督？建請市府、檢調、監察院一定要詳查。

新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年施做草皮情形。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年施做草皮情形。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年進場情形。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」近日在公司臉書揭露去年進場情形。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」也負責台南亞太棒球村球場，該場舖設排水管為魚骨狀。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」也負責台南亞太棒球村球場，該場舖設排水管為魚骨狀。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」表示棒球場是用落水頭處理排水。圖／取自揚名實業臉書
新竹市立棒球場工程負責鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」表示棒球場是用落水頭處理排水。圖／取自揚名實業臉書

新竹市立棒球場

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