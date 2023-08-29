快訊

不斷更新／11縣市都宣布了！蘇拉颱風進逼 全台停班課資訊一次看

蘇拉逼近天氣兩樣情！海葵這天可能轉中颱 氣象局曝發海警機率

遭王鴻薇控炒綠電 鄭永金之子鄭朝瀚發聲明駁斥

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
鄭永金之子鄭朝瀚晚間發出聲明，除指正記者會錯誤資訊，也喊話「若再有不實指涉將採取司法行動」。圖／翻攝自鄭朝瀚臉書
鄭永金之子鄭朝瀚晚間發出聲明，除指正記者會錯誤資訊，也喊話「若再有不實指涉將採取司法行動」。圖／翻攝自鄭朝瀚臉書

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元。針對遭藍營控訴，鄭永金之子鄭朝瀚晚間發出聲明，除指正記者會錯誤資訊，也喊話「若再有不實指涉將採取司法行動」。

王鴻薇在記者會中指出，鄭永金和其子鄭朝瀚與古盛煇陸續成立了天字輩綠能公司，當初成立資本額都是10萬，如今暴增到6.8億至12.8億不等，並痛批此行為就是炒綠電套錢。王鴻薇記者會上也特別點名竹北市長鄭朝方，並說他就是鄭永金的兒子、鄭朝瀚的弟弟。

對此鄭朝瀚晚間發出聲明，父親鄭永金從未擔任行政院政務委員、亦未曾擔任新竹小英後援會副秘書長。

鄭朝瀚說，他2019年5月擔任天輔能源公司負責人，當時公司實收資本額2千萬元。天輔於2019年8月成立三家子公司，分別為天蓬、天禽、天衝，三家公司實收資本額皆是1百萬元，也都由他本人掛名兼任負責人。

鄭朝瀚強調，但他本人並未實際參與四家公司營運，並且於2020年4月離開天輔公司，不再擔任四公司負責人。鄭朝瀚說，他離開時，除天輔公司增資至1億4千萬元，其他三家公司均仍維持1百萬元。此外，除上述四家公司，其他天字輩能源公司皆與他本人無關。

鄭朝瀚說，他離開天輔至今3年多，未曾持有上述公司任何股份，天輔公司及其相關天字輩綠能公司，一概與他本人無關，更與父親鄭永金和弟弟鄭朝方無關。

鄭朝瀚也喊話：「以上聲明祈能消弭不實指涉，如再有扭曲事實或污衊本人及家人的相關指涉和報導，本人將採取司法行動捍衛本人及家人權益。」

記者會 新竹 王鴻薇

延伸閱讀

王鴻薇爆古盛煇、鄭永金家族炒作綠電 經濟部：歡迎提供事證

【重磅快評】綠能公司設黨部 民進黨搬錢毫不避諱

遭王鴻薇控炒綠電套錢 鄭永金：不予回應

發不自殺聲明 王鴻薇指鄭永金家族炒9綠電公司套錢

相關新聞

高虹安公布7年來竹市工程查核成績 新竹棒球場分數曝光

新竹市公共工程受到矚目，市長高虹安上任後發現新竹市政府從2020年起不再更新公布公共工程的施工查核成績，今天將2017年...

遭王鴻薇控炒綠電 鄭永金之子鄭朝瀚發聲明駁斥

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2...

舉債蓋前瞻停車場 議員批竹市停管基金負債恐達9億元

新竹市審計室今天赴議會報告審核竹市府去年度決算情形，議員格外關注公共停車場作業基金支用情形，時力議員林彥甫直指停管基金年...

苗栗禾埕練舞功拿獎金大賽要來了 即起報名至10月18日

苗栗縣推動客語生活化辦理的「客家藝文嘉年華活動」禾埕練舞功廣場舞比賽今年邁入第5年，縣長鍾東錦上午啟動活動儀式，今年總獎...

竹北騎士遭輾慘死 奪命路口將改善行人號誌、加強取締

新竹縣竹北市福興東路二段與嘉豐二街一段路口，23日傍晚發生一輛自小客車左轉時側撞機車，導致騎士倒地後再遭輾壓，最終送醫不...

大溪遊客中心成蚊子館廠商不營運 遭提前解約並求償上百萬

桃園市風景管理處自2019年，於桃園大溪中正公園內設置遊客中心委由廠商營運，不過因適逢新冠疫情及道路整修影響，同意暫停營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦