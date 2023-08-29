遭王鴻薇控炒綠電 鄭永金之子鄭朝瀚發聲明駁斥

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元。針對遭藍營控訴，鄭永金之子鄭朝瀚晚間發出聲明，除指正記者會錯誤資訊，也喊話「若再有不實指涉將採取司法行動」。

王鴻薇在記者會中指出，鄭永金和其子鄭朝瀚與古盛煇陸續成立了天字輩綠能公司，當初成立資本額都是10萬，如今暴增到6.8億至12.8億不等，並痛批此行為就是炒綠電套錢。王鴻薇記者會上也特別點名竹北市長鄭朝方，並說他就是鄭永金的兒子、鄭朝瀚的弟弟。

對此鄭朝瀚晚間發出聲明，父親鄭永金從未擔任行政院政務委員、亦未曾擔任新竹小英後援會副秘書長。

鄭朝瀚說，他2019年5月擔任天輔能源公司負責人，當時公司實收資本額2千萬元。天輔於2019年8月成立三家子公司，分別為天蓬、天禽、天衝，三家公司實收資本額皆是1百萬元，也都由他本人掛名兼任負責人。

鄭朝瀚強調，但他本人並未實際參與四家公司營運，並且於2020年4月離開天輔公司，不再擔任四公司負責人。鄭朝瀚說，他離開時，除天輔公司增資至1億4千萬元，其他三家公司均仍維持1百萬元。此外，除上述四家公司，其他天字輩能源公司皆與他本人無關。

鄭朝瀚說，他離開天輔至今3年多，未曾持有上述公司任何股份，天輔公司及其相關天字輩綠能公司，一概與他本人無關，更與父親鄭永金和弟弟鄭朝方無關。

鄭朝瀚也喊話：「以上聲明祈能消弭不實指涉，如再有扭曲事實或污衊本人及家人的相關指涉和報導，本人將採取司法行動捍衛本人及家人權益。」