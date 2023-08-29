舉債蓋前瞻停車場 議員批竹市停管基金負債恐達9億元

新竹市審計室今天赴議會報告審核竹市府去年度決算情形，議員格外關注公共停車場作業基金支用情形，時力議員林彥甫直指停管基金年底負債恐達到9億元，審計室點出不只被用在非屬興建前瞻停車場的工項，委外停車場權利金收取不對等也是虧損關鍵，國民黨議員張祖琰更批評停管基金收支不當，形同A老百姓的錢。

竹市府回應，因應前瞻停車場興建、停車管理設備及營運等支出，停管基金截至去年底向銀行舉借5.5億元；針對審計點出前瞻停車場不屬停車場工項由停管基金支應部分，已請工程主辦單位拆分，後續會參考審計室建議，評估調整停車費率與權利金。

審計室審核指出，竹市府運用停管基金支應3.14億元的新竹棒球場地下停車場，但球場工程與室外油漆、廁所淋浴間防水與貨梯等工項都跟停車場無關，停管基金同樣被用來支應4.98億元國際展演中心與停車場統包工程，也未明確區分基金採購工項。

林彥甫表示，審核報告也提到部分委外停車場標案的權利金不合理，像是北區行政大樓地下停車場車格平均收入2699元，權利金僅收100元；稅務大樓停車場收入5784元，權利金僅432元，等於是市府讓廠商大賺，停管基金則擴大虧損，令人氣憤。

林彥甫認為，市府有意提高停車收費增加熱門地區的周轉率，他是支持的，但於此同時，市府也應要保證停車費收入會被妥善運用，不然完全無法讓民眾信服、接受。

張祖琰則懷疑停管基金支出停車場許多灌水工項，形同用停管基金A市庫的錢，審計室卻又要市府提高停車場收費來彌補基金赤字，不就是A老百姓的錢嗎？並認為停管基金多年來從有盈餘到舉債，審計單位監督不力也有責任。

審計室主任劉玉珠說，停管基金去年度賸餘5億多元，審計提出要求市府檢討收費是著眼永續財政發展加上使用者付費考量；預算法88條針對基金使用給予彈性，但實務上若彈性運用已經比原編預算來的多，有探討空間，仍希望納入編列預算走正常程序。

竹市府另說明，今年度停管基金舉借情形將依前瞻停車場工程付款進度，依實際需要向銀行舉借支應。市府也將落實要求工程主辦單位覈實編列及預算書管控機制。

此外，市府也強調參考審計室建議，針對停車使用率高的路邊或路外停車場評估調整費率可能性，和議會及民眾溝通取得共識後再推動。同時已要求委外經營停車場的廠商每月提供營運報表，未來新契約將參考停車場實際營運情況，研擬權利金計算標準，收取定額及變動權利金，以維護市府權益。