桃園出現第3例本土登革熱 也有台南旅遊足跡

桃園市衛生局表示，昨天（28日）接獲通報1例陽性本土登革熱病例，8月中旬有台南市活動史，為桃園市今年第3例本土個案。衛生局長劉宜亷今天與防疫人員今天到該案周邊家戶環境消毒，並提醒加強落實社區孳生源清除。衛生局也通知鄰近新增確診者住家和工作場所的學校，加強整頓環境，並針對最近有國內外旅遊史師生健康監測14天。

衛生局接獲個案為NS1快篩陽性後即刻疫調，發現這名個案8月13至19日到台南旅遊，返家後25日發燒28日確診。衛生局針對住家半徑50公尺劃定化學防治及加強孳生源清除工作，同日晚間通知家戶加強戶內外孳生源清除及化學噴藥通知，衛生、環保、警察局與鄰里今天動員孳清工作與家戶內化學性噴藥作業，防止病媒蚊孳生及疫情擴散。

桃園市本土登革熱確診已經有3案，都有台南旅遊或居住史。衛生局呼籲出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，自主通報登革熱症狀如後續確診可領取通報獎金2000元，相關資訊可至桃園政府衛生局網站查詢；或撥市民諮詢熱線1999、防疫專線0800033355。