苗縣金卓越社區選拔成績出爐 11社區獲獎表揚

苗栗縣政府為鼓勵社區發展協會積極投入福利社區化工作，今年起以選拔取代評鑑，近日公布金卓越社區選拔成績，今天上午縣長夫人陳美琦至竹南頒發匾額及獎勵金，表揚佳興社區發展協會以及山佳社區發展協會，肯定社區發展協會人員之辛勞。

縣府指出，「金卓越社區選拔」過去為兩年一次，社會處自今年起，每年辦理金卓越社區選拔作業，除了有高額的獎勵金之外，希望藉由比賽機制的設計，持續提升社區量能，今年共有11個社區獲獎，縣長夫人陳美琦代表縣長鍾東錦將於今日起至9月8日期間，分別至獲獎社區發展協會進行公開表揚。

今天獲獎表揚的竹南鎮佳興社區發展協會勇奪卓越組的卓越獎，山佳社區發展協會則奪得績效組甲等獎以及服務創新獎。

其中，佳興社區的高齡志工隊具向心力，執行力佳，積極參與苗栗縣福利化社區旗艦型計畫，以領航社區之姿帶領周邊3個社區，且執行多元服務方案，107年度獲得衛生福利部金卓越社區選拔績效組優等獎後，仍自主並持續不間斷地推動各項福利社區化及社區發展工作，規畫樂齡學習英語班，教導長者日常生活英語與英文歌曲，更與鄰近學校合作，共享社區資源，成果亮眼。

社會處公布成績，卓越組卓越獎：竹南鎮佳興社區發展協會。績效組優等獎：南庄鄉員林社區發展協會、後龍鎮埔頂社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會。甲等獎：三義鄉勝興社區發展協會、頭屋鄉明德社區發展協會、竹南鎮山佳社區發展協會、公館鄉福星社區發展協會、頭份市濫坑社區發展協會、通霄鎮五南社區發展協會。

服務創新獎：後龍鎮埔頂社區發展協會、竹南鎮山佳社區發展協會、頭份市濫坑社區發展協會、獅潭鄉新店社區發展協會。