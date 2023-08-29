高虹安公布7年來竹市工程查核成績 新竹棒球場分數曝光

新竹市公共工程受到矚目，市長高虹安上任後發現新竹市政府從2020年起不再更新公布公共工程的施工查核成績，今天將2017年迄今的工程施工查核成績上網公開。記者查閱數百件公共工程評等為甲或乙等，沒有優等；「新竹市立棒球場新建統包工程」在2021年3月接受查核，當時施工進度58.86％，拿到82分、甲等的成績。

竹市府指出，市府過去針對施工查核成績本有定期公布於市府官網，但從2020年後便不再更新相關資訊。市長高虹安得知後，為重拾市民對市府公共工程信心，今年4月底指示公開透明、重新公布各年度施工查核成績列表。

市府團隊經彙整相關資料後，今天將新竹市政府2017年至2023年的各項工程施工查核成績於新竹市政府官網對外公告https://www.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=16&parentpath=0（公告資訊－市政公告－施工查核成績）。

施工查核成績揭露包含「新竹漁港漁產品直銷中心新建工程」今年5月查核，當時工程進度61.88%，拿到77分乙等；「新竹市關埔地區新設國小建校工程（二期工程）」去年4月查核，當時工程進度91.44%，拿到82分甲等；「新竹市西大路地下道結構補強暨景觀改善工程」去年9月查核，工程進度53%，拿到81分甲等。

高虹安表示，市府團隊秉持公開透明精神，對於公共工程嚴加把關，相關資訊也都定期對外公告，如今重新公告各年度施工查核成績列表，供外界檢視與監督，也是責任政治精神的展現。

市府說明，輿論矚目的重大公共工程，市府都會在有重大進度時以新聞稿或記者會形式向外界詳細說明，今後施工查核成績也將定期公布，未來也正研議其他形式讓市民了解市府各項施政成果及進度，落實高虹安市長公開透明的施政精神。

市府指出，新竹市政府組成施工查核小組是依據「工程施工查核小組作業辦法」辦理相關作業，每月平均查核5到8件工程；查核委員填查「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」評定工程查核成績，並依各查核委員評分的總和平均算分，90分以上者為優等、80分以上未達90分者為甲等、70分以上未達80分者為乙等、未達70分者為丙等。

至於查核成績優劣會有什麼影響？市府說明，工程辦理機關必須就查核小組的查核結果，依相關法令規定辦理相關人獎懲，若查核成績列為丙等者，機關除應依契約規定處理外，並應依個案缺失情節檢討人員的責任歸屬後，可將相關人員移送司法機關。