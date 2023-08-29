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桃園中元慶典藝術節打造2公尺福豬 看表演還能抽好禮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「2023中壢區中元慶典藝術節」將於9月3日及4日熱鬧登場，隨著環保意識抬頭，已較少用傳統宰殺大神豬酬神，今年運用環保二手白鐵打造總高約200公分大型鐵雕裝置藝術創作，豬身上更有458多個｢福｣字。圖／中壢區公所提供
「2023中壢區中元慶典藝術節」將於9月3日及4日熱鬧登場，隨著環保意識抬頭，已較少用傳統宰殺大神豬酬神，今年運用環保二手白鐵打造總高約200公分大型鐵雕裝置藝術創作，豬身上更有458多個｢福｣字。圖／中壢區公所提供

「2023中壢區中元慶典藝術節」將於9月3日及4日熱鬧登場，隨著環保意識抬頭，已較少用傳統宰殺大神豬酬神，今年運用環保二手白鐵打造總高約200公分大型鐵雕裝置藝術創作，豬身上更有458多個｢福｣字。3日有水燈排祈福遶境活動、4日慶讚之夜則邀歌手演出，並能抽大獎好禮。

中元普度過去傳統宰殺大神豬酬神，不過隨環保意識抬頭，加上養豬場地難尋，改採創意神豬形式，今年特別邀請到鐵雕藝術家賴銘傳，運用環保二手白鐵打造總高約200公分大型鐵雕裝置藝術創作，以粉紅色系為主體，豬身多達458多個｢福｣字並結合客家花布彩繪。

而3日的水燈排祈福遶境活動為中壢多年傳統，每年皆由十三大庄輪值主辦，除有以古法手工打造約3層樓高的大型水燈排，另外還製作了2支小型Q版水燈排，並號召中壢區學童彩繪燈籠掛置於Q版水燈排上。當天邀請中壢及新街國小學童參與遶境拉抬水燈排。

同時遶境隊伍還有水燈排車、真人藝閣花車、北管八音團、大鼓隊等隊伍在中壢地區沿途遶境，下午3時30分許在老街溪河川教育中心旁施放水燈，晚上7時、8時在中壢夜市、銀河廣場，還有定點表演跟紀念品發放。

而4日的慶讚之夜在中壢仁海宮前延平路封街舉辦，邀請台語金曲歌后黃妃、金曲歌王黃文星以及客家樂團黃子軒與山平快、神棍樂團和最受年輕人喜愛的人氣偶像AcQUA源少年熱鬧開唱。周邊還有親子DIY、客家闖關遊戲換好禮及歡樂大摸彩，50吋液晶顯示器及多項家電好禮要送給幸運得主，另外還有多達40攤的吃喝玩樂市集攤位。

中壢區長李日強表示，3日遶境隊伍行經大中壢地區周邊道路將管制疏導，4日當日上午10時至晚間12時於中壢區延平路，環北路至元化路間封路管制，請用路人多加利用替代道路。

「2023中壢區中元慶典藝術節」將於9月3日及4日熱鬧登場，3日有水燈排祈福遶境活動、4日慶讚之夜則邀歌手演出，並能抽大獎好禮。圖／中壢區公所提供
「2023中壢區中元慶典藝術節」將於9月3日及4日熱鬧登場，3日有水燈排祈福遶境活動、4日慶讚之夜則邀歌手演出，並能抽大獎好禮。圖／中壢區公所提供

養豬場 遶境 裝置藝術

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