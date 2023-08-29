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苗栗禾埕練舞功拿獎金大賽要來了 即起報名至10月18日

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞比賽邁入第5年，上午啟動活動儀式，今年總獎金40萬元，即日起報名到10月18日止，預計11月18、19日比賽，縣府歡迎大人、細子組隊參賽，共下來跳舞拿獎金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞比賽邁入第5年，上午啟動活動儀式，今年總獎金40萬元，即日起報名到10月18日止，預計11月18、19日比賽，縣府歡迎大人、細子組隊參賽，共下來跳舞拿獎金。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣推動客語生活化辦理的「客家藝文嘉年華活動」禾埕練舞功廣場舞比賽今年邁入第5年，縣長鍾東錦上午啟動活動儀式，今年總獎金40萬元，即日起開始報名到10月18日止，預計11月18、19日比賽，縣府歡迎大人、細子組隊參賽，共下來跳舞拿獎金。

縣府上午辦記者會說明活動內容、參賽辦法及獎項，並公布由林思伶作詞、江雯作曲的「行自家个路」、「禾埕練舞功」、「小兵立大功」3首指定廣場舞歌曲，邀請華昇、龍宣亘、林庭瑄、劉丞熹及羅欲誠現場演唱，並由去年獲得社會組第一名的快樂媚力舞蹈團示範表演，愉悅的歌聲及活力十足的舞蹈，展現苗栗客家力。

鍾東錦表示，縣府2017至2022年推動客語為通行語計畫執行成效亮眼，屢獲客委會肯定，蟬連5年優等佳績，表現全國第一，今年第5年辦理的「客家藝文嘉年華」廣場舞比賽廣受好評，活動分幼兒園組、學生組及社會組，期望客語文化向下扎根，讓大小朋友透過舞蹈、音樂，以輕鬆自然方式接觸客家、學習客語，營造客語生活環境。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫說，今年廣場舞比賽11月18、19日在縣府第一辦公大樓前廣場舉行，活動傍晚開始，11月18日下午5點進行幼兒園組賽程，縣內各幼兒園學生都可報名參加，晚間7點為學生組，縣內國小到大學學生都可參賽，每組名額10隊為限，分別選出前三名及優勝、佳作等10個獎項；19日社會組賽程，縣內各機關、立案社區、社團組隊都可報名參賽，名額20隊，選出前三名及優勝、佳作共20個獎項。

報名時間8月29日至10月18日止，名額有限，額滿為止，有興趣的團體請以GOOGLE表單報名，報名相關簡章可至文觀局網站或「112年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽」FB粉絲專頁搜尋，或洽詢文觀局037-352961轉313、執行單位樂憩國際整合行銷有限公司037-467648。

苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞比賽邁入第5年，上午啟動活動儀式，今年總獎金40萬元，即日起報名到10月18日止，預計11月18、19日比賽，縣府歡迎大人、細子組隊參賽，共下來跳舞拿獎金。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「客家藝文嘉年華」禾埕練舞功廣場舞比賽邁入第5年，上午啟動活動儀式，今年總獎金40萬元，即日起報名到10月18日止，預計11月18、19日比賽，縣府歡迎大人、細子組隊參賽，共下來跳舞拿獎金。記者胡蓬生／攝影
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客語 幼兒園 鍾東錦

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