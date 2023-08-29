透明發亮標本、伸手許願感應衣著 創新顯示器這裡體驗

工業技術研究院研發整合AI人工智慧與5G科技的多型態新世代顯示器，將具超輕薄、可形變及互動特色的「許願星」導入桃園置地廣場，民眾只要擺出許願姿勢，就可偵測到衣著顏色並顯示在螢幕上，最後給予一則籤詩。還有極透明、高亮度的「深海魚」透明顯示器，讓標本魚類只要民眾伸手就能發光並互動，讓民眾到Xpark水族館就能體驗不一樣的水底世界。

經濟部工業局電資組長陳國軒表示，智慧顯示器已在各場域發展出不同的展演方式，包括許多水族館、科博館與藝文場所，都可看到創新應用。經濟部工業局多年前就支持工研院透過「試製平台」，推動新型態微型顯示技術。

工研院電光系統所長張世杰表示， 40吋Mini LED「許願星」科技，每顆Mini LED間距僅1.2 mm，單片重量更僅有300g、省電又節能，也可配合場地或需求彎曲、隨意拼接成多元型態，作為人流指引、推播廣告或優惠券應用。也整合AI人工智慧辨識及5G科技，可精準辨識遊客人數、性別、衣著顏色等特徵，與遊客即時互動，同時最多可有5人一同許願。

張世杰說，Micro LED透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與65%的透明度，大於2000nits的超高亮度，此次又導入Xpark深海魚區，顛覆傳統標本的僵硬質感，讓兼具高質感與細緻度的深海魚，靈活生動的展示遊客眼前。遊客揮手就可讓標本恢復生命力，未來期待透過更多場域與業者合作，在多元型態與空間展開應用，創造智慧育樂的新價值。