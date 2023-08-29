快訊

午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

真的沒皮革！蘋果iPhone 15官方新材質手機殼曝光 網嫌棄：有點醜

透明發亮標本、伸手許願感應衣著 創新顯示器這裡體驗

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
超輕薄、可形變及互動特色的「許願星」導入桃園置地廣場，民眾只要擺出許願姿勢，就可偵測到衣著顏色並顯示在螢幕上，最後給予一則籤詩。記者翁唯真／攝影
超輕薄、可形變及互動特色的「許願星」導入桃園置地廣場，民眾只要擺出許願姿勢，就可偵測到衣著顏色並顯示在螢幕上，最後給予一則籤詩。記者翁唯真／攝影

工業技術研究院研發整合AI人工智慧與5G科技的多型態新世代顯示器，將具超輕薄、可形變及互動特色的「許願星」導入桃園置地廣場，民眾只要擺出許願姿勢，就可偵測到衣著顏色並顯示在螢幕上，最後給予一則籤詩。還有極透明、高亮度的「深海魚」透明顯示器，讓標本魚類只要民眾伸手就能發光並互動，讓民眾到Xpark水族館就能體驗不一樣的水底世界。

經濟部工業局電資組長陳國軒表示，智慧顯示器已在各場域發展出不同的展演方式，包括許多水族館、科博館與藝文場所，都可看到創新應用。經濟部工業局多年前就支持工研院透過「試製平台」，推動新型態微型顯示技術。

工研院電光系統所長張世杰表示， 40吋Mini LED「許願星」科技，每顆Mini LED間距僅1.2 mm，單片重量更僅有300g、省電又節能，也可配合場地或需求彎曲、隨意拼接成多元型態，作為人流指引、推播廣告或優惠券應用。也整合AI人工智慧辨識及5G科技，可精準辨識遊客人數、性別、衣著顏色等特徵，與遊客即時互動，同時最多可有5人一同許願。

張世杰說，Micro LED透明顯示器，擁有全球最高解析度（114 PPI）與65%的透明度，大於2000nits的超高亮度，此次又導入Xpark深海魚區，顛覆傳統標本的僵硬質感，讓兼具高質感與細緻度的深海魚，靈活生動的展示遊客眼前。遊客揮手就可讓標本恢復生命力，未來期待透過更多場域與業者合作，在多元型態與空間展開應用，創造智慧育樂的新價值。

Xpar總經理手嶋一雄表示，Xpark以科技打造沉浸式五感體驗，此次在工研院的媒合下，透過嶄新的手法打造出「會動的深海標本」，顧客可以透過體感互動讓原本靜止的標本重新獲得生命力，跟著生物一起在深海裡探險。

極透明、高亮度的「深海魚」透明顯示器，讓標本魚類只要民眾伸手就能發光並互動，讓民眾到Xpark水族館就能體驗。記者翁唯真／攝影
極透明、高亮度的「深海魚」透明顯示器，讓標本魚類只要民眾伸手就能發光並互動，讓民眾到Xpark水族館就能體驗。記者翁唯真／攝影
超輕薄、可形變及互動特色的「許願星」導入桃園置地廣場，民眾只要擺出許願姿勢，就可偵測到衣著顏色並顯示在螢幕上，最後給予一則籤詩。記者翁唯真／攝影
超輕薄、可形變及互動特色的「許願星」導入桃園置地廣場，民眾只要擺出許願姿勢，就可偵測到衣著顏色並顯示在螢幕上，最後給予一則籤詩。記者翁唯真／攝影

廣告

延伸閱讀

群創新股上市 人氣火

膽小狗把棕熊標本當真熊 眾人開心拍照只有牠「嚇到狂抖兩眼發直」：誰來救救我

MLB／大谷怪力打壞LED 大都會大螢幕討債：寄帳單給你

35年前他從張忠謀手中接下工研院院長大位 林垂宙：量子技術將引爆科技界新一輪革命

相關新聞

新竹縣立生命園區「終止」 楊文科：從長計議就近殯葬

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，並將其視為「五支箭」重大施政，不過卻遭到在地居民反對。新竹縣長楊文科今天宣布，近...

新竹棒球場漏洞百出 民眾黨團籲檢調、監委調查

耗資12億改建的新竹棒球場漏洞百出，新竹市政府委請美國大聯盟指定場務單位檢測報告揭露，內野土壤未達職業標準，表土層土壤也...

竹北騎士遭輾慘死 奪命路口將改善行人號誌、加強取締

新竹縣竹北市福興東路二段與嘉豐二街一段路口，23日傍晚發生一輛自小客車左轉時側撞機車，導致騎士倒地後再遭輾壓，最終送醫不...

大溪遊客中心成蚊子館廠商不營運 遭提前解約並求償上百萬

桃園市風景管理處自2019年，於桃園大溪中正公園內設置遊客中心委由廠商營運，不過因適逢新冠疫情及道路整修影響，同意暫停營...

桃園捷運綠線拚20站優先通車 張善政再加2站到藝文園區

桃園市長張善政今天上午與副議長李曉鐘等藍綠無黨籍議員、立委鄭運鵬到捷運綠線GC03標工地，了解潛盾工程從蘆區穿越中山高下...

中高齡轉職靠這招 遭裁員工程師參訓後重返職場

配合中高齡及高齡者就業促進法推動，勞動力發展署桃竹苗分署積極辦理各項職訓課程，致力提升中高齡者及高齡者的工作技能，希望減...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦