大溪遊客中心成蚊子館廠商不營運 遭提前解約並求償上百萬

桃園市風景管理處自2019年，於桃園大溪中正公園內設置遊客中心委由廠商營運，不過因適逢新冠疫情及道路整修影響，同意暫停營運至去年8月，但過去1年該廠商不斷找理由推拖，始終不營業，原定今年7月對外營運，風管處今年6月已終止合約，館舍並於8月初點交還給市府，並依契約及相關法令規定向廠商請求權利金及違約金約計124萬餘元。

大溪中正公園內的大溪老城區遊客中心於2019年完工後委外營運，初期營運正常，2020年初廠商陸續以疫情及當地道路工程影響為由，申請暫停營運，經風管處依契約規定考量確實非屬不可抗力因素，予以同意暫停營運至去年8月。

風管處長廖育儀表示，合約從2019年1月1日展延至2024年5月22日止，不過原定去年8月始應該恢復營業，廠商卻遲遲找各種理由推託，不斷提出要變更經營模式、裝修或是館舍漏水等狀況，無法營運。

廖育儀說，過去也都有派員前往一同會勘，並多次發函要對方營業，不過對方始終遲遲不營運，於今年6月16日與對方終止合約，並於8月初將館舍收回點交給市府。將依契約及相關法令規定向廠商請求權利金及違約金約計124萬餘元，並請求賠償。

市議員陳治文表示，今年5月就有提出遊客中心閒置問題，風管處當時說原則上能在7月恢復營運，卻沒想到提前解約，讓遊客始終看到蚊子館矗立在那。

據了解，該廠商去年還不依約轉承攬給其他廠商並收取訂金，後來發現受騙憤而提告。陳治文說，市府對於此類委外營運事宜，應當更加嚴謹，並確實監督各廠商營運狀況，避免相同事情再次上演。

桃園市觀旅局說，該館舍目前以「桃園大溪國際蔬食客重要推廣中心」之名，積極爭取國家發展委員會的地方創生公有建築空間整備活化計畫補助，本案通過桃園市政府初審後，已於7月底至國發會當場進行簡報及委員提問複審，預計將在9月初通知複審結果。